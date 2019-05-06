Луценко: мы должны приравнять нападения на религиозные и культовые сооружения к терактам

Генеральный прокурор Юрий Луценко выступает за то, чтобы приравнять любые нападения на религиозные и культовые сооружения к террористическим актам.



"Нам необходимо ввести уголовную ответственность за организации, которые навязывают и практикуют язык межнациональной вражды – ее сейчас нет. Мы должны прировнять какие-либо нападения на религиозные и культовые сооружения к террористическим актам, так как они несут такую же угрозу государству и общественному спокойствию", - сказал генпрокурор на Kyiv Jewish Forum в понедельник в Киеве.



Кроме того, по его словам, необходимо принять закон о коллаборационизме.

