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- Луценко: мы должны приравнять нападения на религиозные и культовые сооружения к терактам
Луценко: мы должны приравнять нападения на религиозные и культовые сооружения к терактам
Генеральный прокурор Юрий Луценко выступает за то, чтобы приравнять любые нападения на религиозные и культовые сооружения к террористическим актам.
"Нам необходимо ввести уголовную ответственность за организации, которые навязывают и практикуют язык межнациональной вражды – ее сейчас нет. Мы должны прировнять какие-либо нападения на религиозные и культовые сооружения к террористическим актам, так как они несут такую же угрозу государству и общественному спокойствию", - сказал генпрокурор на Kyiv Jewish Forum в понедельник в Киеве.
Кроме того, по его словам, необходимо принять закон о коллаборационизме.
Источник: Интерфакс-Украина
16:32