«Смотрящий «полкан»: В Мелитополе наркоторговлю «крышует» начальник полиции?

За два года «на троне» этот ставленник криминалитета погрузил провинциальный город в хаос.



Город, протяженностью 10 километров, который едва населяет 100 тысяч человек, казалось бы, не может стать криминальной столицей региона. Однако Мелитополь несет за собой именно это звание. И все «благодаря» начальнику местной полиции – полковнику Владимиру Бондаренко.

Мелитополь Бондаренко «достался» в тот момент, когда он сам был фигурантом скандального расследования – в Запорожье, где он возглавлял райотдел, его подчиненные избили невиновного мужчину. Когда у Бондаренко не получилось подкупить потерпевших и даже под угрозами расправы те не забрали заявление, казалось, тогда еще подполковник сам окажется на скамье подсудимых. И даже последующие обыски в его кабинете и квартире, где следователи обнаружили 70 000 долларов налички, никак не сказался на карьере Бондаренко. Наоборот, ему вручили полковничьи погоны, и «сослали» в Мелитополь, отдав под контроль не только этот город, но и огромный кусок Азовского побережья. И это при том, что Бондаренко в ходе переаттестации набрал всего 57 баллов из 120. Жалкий показатель даже для сержанта.

Прошло ровно два года, как Владимир Анатольевич возглавил правоохранительное ведомство в родном Мелитополе. Тогда в городе еще велась борьба с наркоторговлей, незаконным приемом металлов, игровыми клубами и прочими проявлениями криминала. Теперь, спустя два года, в Мелитополе, где силовикам всегда было все просто и понятно, ситуация крайне тревожная.

На заборах школ и вузов, парков и домов, на остановочных комплексах и на стенах виднеется реклама наркоторговцев. «Закладки» с метадоном, амфетамином и прочей отравой. Наркозависимые средь бела дня рыщут на детских площадках и посреди улиц в поисках наркотиков. Дилеров, поставляющих зелье, все знают, но для полиции они неприкасаемые. Говорят, часть денег, получаемых с них, начальник полиции возит лично своему куратору в Министерство МВД.

Несмотря на все громкие заявления начальника областного управления полиции, в Мелитополе продолжают работу игровые залы на любой вкус. Здесь, вдали от любопытных глаз, молодежь просаживает то, что осталось после покупки наркотиков. Деньги на развлечения в провинции берут известно где – из карманов зазевавшихся горожан, которые становятся жертвами краж, грабежей и разбоев. С городских улиц исчезают провода и люки канализации, целые секции металлических ограждений – все украденное свозят на пункты металлолома, которые работают под присмотром «орлов» Бондаренко. В полицейских кругах Владимира Анатольевича то ли в шутку, то ли всерьез, прозвали «Смотрящим». Очень меткое прозвище.

К вящему страху обывателей, мелитопольская полиция, возглавляемая «Смотрящим», совершенно не раскрывает резонансные преступления – ни поджог аптек и дома депутата горсовета Елены Трошиной, ни поджог исполкома, ни нападение на автомобиль председателя Мелитопольского горрайонного суда Виктора Фомина.

Распоясавшиеся подчиненные Бондаренко в Мелитополе чувствуют крыло шефа. Так, пьяный оперативник чуть не убил массу людей, вылетев в самом центре города на тротуар, двигаясь на служебной машине. Других подчиненных Бондаренко, патрулировавших город, задержали сотрудники Генпрокуратуры и Государственного бюро расследований – те не предотвращали преступления, а сами совершали их, вымогая и получая взятки от пьяных и одурманенных наркотиками автомобилистов. Оба блюстителя порядка остались на своих должностях, прерывая службу лишь для визита в суд в качестве обвиняемых. Другие патрульные и вовсе обнаглели – прямо на улице под работающую видеокамеру избили помощника депутата областного совета, который выявил незаконную агитацию со стороны руководителей города в пользу Порошенко.

На сегодняшний день состояние самого Бондаренко исчисляется миллионами – он не стесняется жить в роскошном особняке, и декларирует лишь наличие стареньких «Жигулей» . При этом по городу он всегда разъезжает на статусных иномарках.

Кто же из чиновников министерства прикрывает преступную деятельность полковника Бондаренко? Неужели и при новоизбранном Президенте Мелитополь останется самым криминальным городом Украины с кровопийцей-полковником, называющегося «Смотрящим»?!