Особенности проведения отопластики

Отопластика: комплексы долой!

У каждого человека свои представления о красоте, а также комплексы, связанные с несоответствием этим критериям. К счастью, пластическая хирургия предлагает эффективные методы исправления любых внешних недостатков. Если человеку доставляют дискомфорт форма или строение его ушей, то отопластика быстро и эффективно устранит этот недочет.

Ведущий пластический хирург Украины Светлана Работенко утверждает, что операция отличается простой, быстрым периодом реабилитации, стабильным результатом. Она гармонизирует черты лица, развеивает неуверенность!

Разбираемся, как проходит отопластика, какие есть противопоказания, какой период реабилитации предстоит пациенту.

Противопоказания к операции

Пластика ушей , как любое оперативное вмешательство, имеет противопоказания. Рекомендуется отказаться от него, когда есть:

Онкологические заболевания;

Беременность и кормление грудью;

Нарушение свертываемости крови;

Стадии обострения тяжелых хронических заболеваний;

Возраст 4-5 лет (неэффективный результат).

Перед операцией пациент проходит быстрое обследование и сдает анализы, на основании результатов специалист принимает решение о ее проведении.

Стоит отметить, что коррекцию ушной раковины выполняют даже детям с 6-ти лет, когда у ребенка окончательно сформировались ушные хрящи. Родителям важно понимать, что малыш необходимо иметь мотивацию, чтобы коррекция прошла спокойно.

Особенности проведения пластики ушей

Зачастую коррекция проводится под местной анестезией – обезболивается место проведения разрезов. Местную анестезию можно сравнить с креслом стоматолога – человек находится в сознании, но ничего не чувствует. Она подбирается индивидуально для пациента, исходя из особенностей его организма (лекарственная непереносимость, аллергия).

Пластический хирург делает скальпелем надрез тканей в естественной складке за ушной раковиной, формируя правильную позицию хряща. Иногда его часть иссекается для достижения максимального результата. Раковина фиксируется в новом положении, закрепляясь специальными швами. Длительность – 30-40 минут.

Через несколько часов пациент едет домой. Госпитализация не требуется.

Послеоперационный рубец максимально скрыт от посторонних глаз. Со временем он принимает цвет кожи, становясь похожим на белесоватую «кошачью царапинку».

Реабилитационный период

Первые несколько дней после отопластики наблюдается отечность ушей, есть вероятность присутствия чувства «тяжести», «распирания». Эти ощущения легко купируются обезболивающими препаратами. Во время операции используются саморассасывающие нити – они не снимаются.

Период реабилитации проходит без ограничений: можно наклонять головы, мыть волосы шампунем, гулять. Человек не выпадает из социальной жизни.

Главный нюанс – ношение специальной тягой повязки 14 дней круглосуточно. Затем ее рекомендовано надевать только на ночь еще 2 недели. Это важно для стабилизации результата – плотного прилегания хрящевой ткани. Специальной повязкой может служить бандана или тканевый обруч.