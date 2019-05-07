В ВР подали два проекта об инаугурации Зеленского

В Верховной Раде зарегистрирован еще один проект постановления о назначении даты торжественного заседания парламента, на котором новоизбранный президент Владимир Зеленский должен дать присягу украинскому народу и приступить к выполнению своих полномочий. Соответствующая информация размещена на сайте ВР.

Согласно ей, внес на рассмотрение парламента законодательный документ внефракционный депутат Виктор Балога. Текст постановления передан руководству Верховной Рады, но пока еще не опубликован.



Отметим, ранее в Верховной Раде уже был зарегистрирован проект постановления об инаугурации новоизбранного президента Зеленского 19 мая. Его подал на рассмотрение парламента внефракционный депутат Сергей Мищенко.



Чем принципиально отличаются эти два документа, пока не понятно.



Напомним, Владимир Зеленский на встрече с руководителями фракций парламента в субботу, 4 мая, предложил дату инаугурации 19 мая.

