Порошенко не прибыл на допрос в ГПУ

Президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины во вторник, куда был вызван на 10.00 в рамках расследования дел Евромайдана, сообщил начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.



"Две недели назад на сегодня на 10.00 был вызван президент Украины Петр Алексеевич Порошенко для дополнительного допроса в качестве свидетеля. К сожалению, как вы видите, свидетель на допрос не пришел. Со следователем никто не связался, не сообщили ни о причинах неявки, ни просьбу о возможности перенесения", - сказал С.Горбатюк журналистам во вторник в Киеве.



Он сообщил, что П.Порошенко был вызван в Генпрокуратуру для того, чтобы задать "дополнительные вопросы по событиям 18-19 февраля и 1 декабря".



По словам С.Горбатюка, в ноябре 2016 года П.Порошенко давал дополнительные свидетельства, которые не дал во время первого допроса. "За два года он не подписал протокол первого допроса… Он спешил тогда и не подписал. Пообещал, что подпишет завтра, мы напоминали не один раз, но он так и не появился. Будем далее вызывать", - сказал начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры.



Как сообщалось, ранее П.Порошенко был вызвал на допрос 7 мая на 10 утра. По словам С.Горбатюка, это должен был быть второй по счету допрос главы государства в качестве свидетеля в рамках расследования уголовных производств, касающихся преступлений, совершенных во время Революции Достоинства.