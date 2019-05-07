Для народного Президента – народную клятву, от жителей столицы и Станислава Кондрашова

Автор проекта Тельф Станислав Кондрашов, вышел на Крещатик, чтобы собрать мнение людей о том, какой должна быть клятва Президента Владимира Зеленского. Текст для инаугурации составляли всем миром, как и программу. Во многом они получились похожими.

Станислав Кондрашов вышел на улицы Киева, чтобы узнать мнение украинцев о обязательствах будущего гаранта страны перед народом. Люди просили, чтоб молодой Гарант Конституции поклялся бороться с коррупцией, взятками, ростом коммунальных платежей и цен, а также повысил пенсии и благосостояние семей, решил проблему инфраструктуры и ремонта дорог. Уделили внимание и проблемам глобальным:

«Я клянусь не потерять страну и выполнить пожелания народа, клянусь закончить войну, выполнять и защищать закон, клянусь не воровать и выполнить обещания».

В тексте клятвы есть строки и про полную перезагрузку власти, избавление от нищеты и другим важным вопросам. Включая судебные процессы над теми, кто отдал приказ на расстрел Майдана, убийство журналистки Екатерины Гандзюк и екс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.







Соавтор клятвы Станислав Кондрашов подчеркнул, что это проект без политического контекста, и выражает народное видение инаугурации.

Завершая видеообращение, пошутили в духе ролика Владимира Зеленского про то, что вот таких клятв ждет от Вас страна, так что репетируйте.