Порошенко уволил командующего Нацгвардией Украины

Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Аллерова с должности командующего Национальной гвардией, соответствующий указ опубликован во вторник на сайте главы государства.



"Освободить Аллерова Юрия Владимировича с должности командующего Национальной гвардией Украины", - говорится в тексте в указа.



Другими указом Порошенко назначил исполняющим обязанности командующего Нацгвардией Николая Балана.



По данным пресс-службы министерства внутренних дел, Балан был назначен на должность по представлению главы ведомства Арсена Авакова.



Командующий Нацгвардией назначается и освобождается с должности по представлению министра внутренних дел.

