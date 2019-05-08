Порошенко уволил командующего Нацгвардией Украины
Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Аллерова с должности командующего Национальной гвардией, соответствующий указ опубликован во вторник на сайте главы государства.
"Освободить Аллерова Юрия Владимировича с должности командующего Национальной гвардией Украины", - говорится в тексте в указа.
Другими указом Порошенко назначил исполняющим обязанности командующего Нацгвардией Николая Балана.
По данным пресс-службы министерства внутренних дел, Балан был назначен на должность по представлению главы ведомства Арсена Авакова.
Командующий Нацгвардией назначается и освобождается с должности по представлению министра внутренних дел.
Источник: Интерфакс-Украина
13:02