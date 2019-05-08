Новый уровень обслуживания в ритуальной сфере предоставляет клиентам Ритуал.ру

Как бы в своей повседневной жизни мы не старались не думать о смерти, она неизбежна. И, чтобы достойно проводить в последний путь усопшего, часто бывает недостаточно нашего желания и стараний. Профессионально с этой задачей может справиться только ритуальная служба. Однако, прежде, чем заключить договор о сотрудничестве с ней, стоит уточнить несколько важных моментов. Они оказывают влияние на качественный уровень предоставляемого ритуального сервиса.



О ритуальных службах столицы



В Москве, как и в любом большом городе, где ежедневно рождаются и умирают, работают похоронные бюро и ритуальные службы, как частные, так и государственной формы владения. При этом, перечень предоставляемых услуг почти у всех одинаковой. Отличаются цены, указанные в прейскуранте, и уровень профессионализма. При этом, довольно часто, родственникам покойного приходится дополнительно обращаться в другие компании, чтобы там отдельно решить:

вопрос с транспортом,

закупкой ритуальной атрибутики,

доставкой тела покойного…

Однако, есть в столице ритуальная служба, которая предлагает своим клиентам новый стандарт ритуальных услуг. Официальная государственная ритуальная служба Москвы Ритуал.ру. Она работает в этой сфере не один год, и имеет огромный опыт, подкрепленный необходимой технической базой и человеческим фактором. В службе работают профессионалы, отличные похоронные агенты, и те услуги, которые они предоставляют своим клиентам – возможность комплексно, через единый сервис, решить все вопросы, связанные с погребением покойного, очень актуальны.



О ценовой политике на новые стандарты качества предоставляемых ритуальных услуг



Без помощи ритуальных агентов, когда необходимо организовать похороны, не обойтись. Однако, сколько стоит предоставление услуг по новым стандартам?



Этот вопрос часто задают те, кто ещё не сотрудничал ранее с Ритуал.ру. Служба имеет официально утвержденный прейскурант цен, с которым может ознакомиться каждый желающий. Стоимость предоставления услуг не меняется и является вполне обоснованной. Клиенты всегда знают, за что и почему они платят.



Возможность заказывать все ритуальные сопутствующие услуги в одном месте позволяет сделать их более доступными для населения. В итоге, похороны проходят на достойном уровне, но близкие покойного тратят на их организацию меньше времени, нервов и средств.



При этом, специалисты официальной государственной ритуальной службы Ритуал.ру готовы предоставить консультационное сопровождение своим клиентам по всем вопросам, связанным с организацией церемонии прощания.