В Европе задумались о санкциях против Ирана

Франция допустила введение санкций в отношении Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра обороны Флоранс Парли.



«На сегодня ничего не может быть хуже выхода Ирана из [ядерной] сделки», — заявила Парли. Она добавила, что санкции могут быть введены в случае нарушения иранцами Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).



Ранее Иран проинформировал послов России, Великобритании, Франции, Германии и Китая о решении «прекратить выполнение ряда обязательств» в рамках соглашения о ядерной программе.



6 мая помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что Штаты направят к берегам Ирана авианосец «Авраам Линкольн» и группу бомбардировщиков. Американская сторона намерена сделать это в ответ на тревожные действия со стороны Ирана, направленные на эскалацию отношений.



Отношения США и Ирана обострились ровно год назад. Несмотря на то что Тегеран отказался от дальнейшего развития ядерной программы в обмен на снятие санкций, 8 мая 2018-го президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки и анонсировал возобновление режима рестриктивных мер против Ирана.



Президент Ирана Хасан Рухани тогда, в свою очередь, заявлял, что Тегеран не откажется от Совместного всеобъемлющего плана действий и продолжит соблюдать свои обязательства. Отказались выходить из соглашения также страны ЕС.

