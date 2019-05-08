Эйфелева башня для Златы Огневич, горящий рояль для Милы Нитич и другие сюрпризы концерта «Победа. Одна на всех»

9 мая в 20:30 в эфире «Интера» – большой праздничный концерт «Победа. Одна на всех». Любимые миллионами песни о войне исполнят известные украинские артисты. Нового звучания каждому произведению придадут не только современные аранжировки, но и яркие постановки. Каждый из 29 номеров концерта – отдельная история со своей драматургией.



Так, номер Златы Огневич перенесет зрителей во Францию времен войны: на сцене даже появится копия Эйфелевой башни, специально созданная для этой постановки. Артистка будет петь на французском Non Je Ne Regrette Rien из репертуара Эдит Пиаф. Перед концертом певице пришлось взять пару уроков французского. «Мой преподаватель объясняла, как правильно вокально пропеть каждую фразу, – рассказывает Злата. – Ведь на самом деле Эдит Пиаф поет на смешанном диалекте – с не совсем правильным французским прононсом. Это было ее визитной карточкой – изменять слова и их окончания, чтобы иметь особенную, ни на кого не похожую манеру исполнения».







Не менее эффектная постановка у Милы Нитич: артистка будет петь «Десятый батальон» среди огненных вспышек и играть за горящим роялем. «Близость огня меня совсем не пугала, – признается Мила. – Номер получился очень красивым и ярким. Я в восторге!» А во второй постановке – на задорную «Смуглянку» – сцена превратится в полевой аэродром, и несколько артистов в образе военных летчиков спустятся в зал на парашютах.



Две песни в концерте «Победа. Одна на всех» исполнит и Влад Сытник. Трогательное «Танго Победы» перенесет артиста и зрителей в старый актовый зал, где на школьном балу кружатся в танце юноши и девушки – выпускники 1941 года – и прямо с танцпола уходят на фронт. А в финале номера на сцену выходят «бывшие одноклассники» – ветераны Великой Отечественной войны. Еще одно произведение – «За того парня» – артист исполнит в поле, у могилы неизвестного солдата: на сцене вырастет трава и многовековой дуб. Кстати, это дерево, как безмолвный свидетель всех трагических и радостных событий, появится и в других постановках концерта: в «Песне о земле» Таисии Повалий, в «Щербатом месяце» Наталии Валевской, в «Журавлях» группы «Анна-Мария».



Не пропустите главное телесобытие Дня Победы – большой праздничный концерт «Победа. Одна на всех» – 9 мая в 20:30 на «Интере». Также в этот день в эфире телеканала смотрите в прямом эфире многочасовой марафон «Наша Победа», который стартует в 7 утра, в 15:00 – премьеру сериала «Ни шагу назад!», а в 23:00 – документальный проект «Люди Победы. Наше дело правое!». Празднуйте 9 Мая вместе с «Интером»!

