Гейдар Алиев: Национальная идея Азербайджанство – самая большая ценность, система миропонимания нации

Азербайджанская национальная идея, как сильное «оружие», прошла долгий путь, став общей целью и стратегией развития общества. За ее реализацию боролись многие поколения азербайджанцев в XIX — начале XX векав. На начальном этапе ее формирования появилась религиозная составляющая, в дальнейшем постепенно трансформировавшаяся в культурно-историческую парадигму национального самопознания.



Национальная идея не является изобретением одного человека, а вырастает из глубины народного сознания и в конкретное историческое время поддерживается социальной реальностью.



Поэтому каждая нация должна обрести свою национальную идею, иначе ее существование никак не оправдано. В многонациональном государстве национальная идея, чтобы сохранить территориальную целостность, должна учесть интересы всего населения страны, независимо от языкового, этнического и конфессионального различия.



Философская наука давно признала, что национальная идея играет важную роль в жизни общества, в политической практике, выражается в сохранении национальной самобытности народа, в защите страны от попыток ослабить ее духовно и физически, в укреплении и развитии Азербайджана как унитарного, правового и демократического государства.



После обретения Азербайджаном государственной независимости Гейдар Алиев, день рождения которого отмечается 10 мая, основал для азербайджанцев, живущих как в Азербайджане, так и во всем мире, идею Азербайджанства.



Культура, традиции, история и уважение – наши ценности



По этому поводу уместно будит вспомнить слова одного из «отцов» современной Италии графа Камилло Кавура: «Италию мы создали, теперь наша задача — создать итальянцев», после того как процесс объединения стра¬ны, дотоле много веков разделенной, был завершен.



А говоря о книге «Украина – не Россия», напечатанной в 2004 году в московском издательстве, ее автор, президента Украины Леонид Кучма отметил: «Но, конечно, главные адресаты моей книги — в Украине и России. В частности, я был бы рад, если мою книгу прочли некоторые российские политики. Пост президента позволил мне увидеть некоторые аспекты темы «Украина — не Россия» под углом зрения, который мало доступен другим наблюдателям. Например, я лучше кого - либо знаю, какие серьезные проблемы способно порождать непонимание этой истины отдельными российскими политиками, даже если оно не носит злонамеренного характера, будучи именно непониманием. Но ведь и так называемая доброкачественная опухоль порой становится опасной для жизни. К счастью, мне случалось наблюдать и то, как это непонимание проходило. Прошло оно пока не у всех, но ведь еще не конец истории. Или, как говорят в России, еще не вечер.» … «Речь идет о … самоидентификации и … психологии. Политологи и социологи Украины согласны в том, что процессы консолидации украинской нации пока еще далеки от завершения. Мы до сих пор не до конца поняли, кто мы такие. Одна из важных составляющих украинской самоидентификации как раз и заключена в формуле «Украина — не Россия». Было бы совершенно излишне провозглашать, например, что Украина — не Турция, это ясно и так. Но после того как мы с Россией треть тысячелетия прожили под одной государственной крышей — под российской крышей! — самоотождествление украинцев в возрождающейся независимой Украине просто невозможно без четкой инвентаризации в головах и душах: это — Украина, а это — Россия».



Опыт истории многих народов богат яркими примерами того, как в критический временной отрезок национальной истории именно благодаря личности меняется обстановка в стране, консолидируются общество и лучшие его представители для достижения жизненно важных целей.



В новейшей истории азербайджанского народа такой личностью был общенациональный лидер Гейдар Алиев — человек, поистине ставший спасителем нации и государственности, личность, своим видением, опытом и делами поднявшаяся над всей системой ценностей и политических ориентиров, существовавших доселе.



В результате предпринятых Гейдаром Алиевым шагов на пути к построению независимого и стабильного государства была сформирована Национальная армия, способная стоять на страже национальных интересов Азербайджана, лидер сделал все возможное, чтобы сохранить независимость Азербайджана.



Это поспособствовало не только дальнейшему развитию Азербайджана в сфере экономики, но и позволило осуществлять успешные мероприятия для обеспечения его независимости. Настоящая независимость – это полное обладание своими богатствами. Таким образом, Азербайджан впервые выступил в качестве обладателя своих ресурсов. Азербайджан присоединился к крупным региональным проектам, к системе энергетической безопасности Европы и мира в целом. Все эти мероприятия, осуществленные Гейдаром Алиевым, подготовили благодатную почву для принятия в 1995 году новой Конституции Азербайджанской Республики. Оглядываясь в прошлое, мы можем с уверенностью сказать, что принятие первой национальной Конституции независимого Азербайджанского государства является заслугой великого лидера Гейдара Алиева. Благодаря его дальновидной политике Азербайджан приобрел свою независимость, которая создавалась на традициях государственности и на личном политическом опыте лидера. Созданная Гейдаром Алиевым новоя Конституция стала основным законом, обеспечивающим стабильное развитие Азербайджана на протяжении последующих лет.



Если не можете убедить — расскажите ипродемонстрируйте своим примером



Разработанная общенациональным лидером как залогом сохранения национальной самобытности народа, идея Азербайджанства — это новые парадигмы развития общественного сознания азербайджанского народа. Завещанная общенациональным лидером идея Азербайджанства стала идеей всех этнических групп, проживающих в Азербайджане и считающих его своей общей Родиной.



Полиэтническая природа Азербайджана продуцировала «идею жить вместе», обоснованную еще Аристотелем как высокое этическое чувство зрелости и ответственности народа. В результате политики общенационального лидера Гейдара Алиева в структуру понятия «нация» были включены все коллективные формы самоидентификации: этнические, религиозные, социокультурные, политические и другие. С июня 1993 года национальная идея развивается в формуле национальной независимости и суверенного государства. И сегодня полиэтничность как ценность, которая характеризует современный Азербайджан, развивает новую форму национальной идентификации, отождествляя ее с идеологией Азербайджанства в широком формате устойчивого развития и укрепления государственной независимости азербайджанской нации. Азербайджанство, как идея, выступает идеалом, который одновременно является и целью, и способом, и формулой национального бытия.



В трудный момент, когда решалась судьба страны, великий сын Азербайджана продемонстрировал свою преданность азербайджанскому народу. Сплотившись вокруг своего лидера, азербайджанцы сумели вытянуть страну из глубокого омута проблем, куда ее втянуло бывшее руководство Республики. По сути, Гейдар Алиев спас от развала страну, в которой за пять лет, с 1988 по 1993 годы, сменилось шесть руководителей. Более того, он восстановил экономику, обеспечил право народа на власть, построил правовое гражданское общество.



Когда я учился в Национальной Академии государственного управления при Президенте Украины, один профессор мне сказал: «Азербайджан, отсталая и тоталитарная страна, демократии там вообще нет…». Через неделю я подготовил аргументированную информацию и отдал этому профессору. Вскоре он пригласил меня к себе и сказал: «Вы меня по национальным вопросам воспитали, я эти материалы отдал в журнал в «Политика и культура», просил редактора встретиться с вами, это будет печатано в журнале».



Я неоднократно убеждался в том, что народ Азербайджана искренне любит Гейдара Алиева – как отца нации, мудрого и дальновидного политика. Знаю, что эту негасимую любовь и почтение азербайджанцы несут в своем сердце и сегодня. Поэтому свою статью, напечатанную на украинском языке 5-11 сентября 2000 года во всеукраинском еженедельном журнале «Політика і культура» (ПіК) назвал: «Отец нации, или почему азербайджанский народ обратился с просьбой к Гейдару Алиеву взять на себя ответственность за спасение республики».



Замечу не без гордости, что доводилось и мне много раз лично встречаться с этим великим человеком, и даже несколько раз выступать перед ним. Его, тогдашнего руководителя страны, отличали доступность и открытость для общения и в целом доброжелательное отношение к людям.



Гейдар Алиев считал, что ни одно средство не объединяет народы так, как язык, национально-духовные традиции и ценности. Он хотел, чтобы азербайджанцы, живущие в зарубежных странах, были солидарны, поддерживали друг друга, помогали друг другу, глубоко переживали друг за друга и чтобы вместе соблюдали свои национальные обычаи и традиции, отмечали национальные праздники. «Азербайджанство, — по мнению Гейдара Алиева, — означает сохранение своей национальной принадлежности, сохранение национально-духовных ценностей и вместе с тем обогащение их синтезом, интеграцией с общечеловеческими ценностями, а также обеспечение развития каждого человека».



Приверженность основным ценностям Азербайджанства стала объединяющим фактором азербайджанского народа, обеспечивающим общественную стабильность и благополучие, успешность реформ, реализацию национальных интересов в глобальной политике.



Величайшее дело в истории – наследие Гейдара Алиева



За долгие годы, отделяющие нас от эпохи Гейдара Алиева, было много сказано о его глубоком интеллекте, феноменальной памяти, волевых качествах, но самым мощным алиевским оружием было умение разговаривать с народом так, что каждый гражданин воспринимал сказанное как обращение лично к нему. Тонкий психолог и дипломат, он умел улавливать мельчайшие нюансы настроения собеседника. В центре особого внимания Гейдара Алиева находился азербайджанский язык. Он был твердо убежден в том, что только «родным языком создается каждый народ». Гейдар Алиев добился предоставления азербайджанскому языку статуса государственного языка, что было законодательно закреплено в Конституции 1978 года. В то время такой шаг равнялся героизму. В 2007 году (посмертно) он был удостоен премии тюркского языка имени Ататюрка.



Во всех сферах своей деятельности Гейдар Алиев опирался на принципы обеспечения защиты и укрепления государственной независимости Азербайджанской Республики. С самого начала прихода к власти и до конца своей деятельности он титанически трудился над построением сильного, независимого, правового государства. «Нет более трудной дороги, чем дорога независимости», – понимал великий лидер и все же уверенно вел свой народ по этому пути, развивая социальную, экономическую, культурную и идеологическую сферы общества, одновременно решая внешнеполитические проблемы и проблемы национальной безопасности страны. В 1999 году Совет директоров Кембриджского международного биографического центра за проведение миролюбивой политики и большой вклад в развитие демократии присвоил Гейдару Алиеву звание «Выдающийся деятель XX века».



Им всегда руководила безмерная любовь к Родине, к своему народу, стремление видеть его счастливым, живущим в мире и согласии, а также человечность и справедливость. Нет такой сферы, которой бы не коснулись преобразования, начатые Гейдаром Алиевым. Всегда был уверен в том, что «в жизни каждый сам выбирает славу или бесславие, личное благополучие или общественный долг, корыстолюбие или совестливость». Свой выбор он тоже сделал. Являясь безоговорочным лидером народа, он еще при жизни стал живой легендой, завоевав всеобщую любовь и признательность.



В свою бытность в высшем руководстве советского правительства Гейдар Алиев сделал очень многое и для Украины. Приведу несколько фактов. В конце 80-х годов в бывшем Советском Союзе возник очередной «великий проект» о соединении Дуная с Днепром. Но это было чревато крупной экологической катастрофой не только для Украины, но и всей Европы. Тогдашний премьер-министр Украины В. Фокин, не найдя поддержки в Москве, обратился за помощью прямо к Гейдару Алиеву, который сумел убедить авторов отказаться от этого проекта. Кроме того, экс-вице премьер министра М.А.Орлик обратился за помощью прямо к Гейдару Алиеву в связи благоустройствами культурных заведении Украины, именно благодаря его заботе около 300 культурных заведение, в том числе Киевская Национальная филармония сегодня так отлично выглядит — он вовремя изыскал необходимые средства на их реставрацию. Завод «Оболонь» тоже был построен и сдан в эксплуатацию при его содействии. По его же инициативе была построена фабрика детского питания. Гейдар Алиев оказал свою помощь также в строительстве киевского метрополитена.



Толерантность и мудрость правления Гейдара Алиева: прошлое и настоящие – основа успешного будущего страны



В Украине всегда с глубоким почтением относились к нему как к выдающемуся государственному деятелю. Его заслуги отмечены высшей наградой украинского государства – орденом Ярослава Мудрого. Гейдар Алиев удостоен звания Почетного гражданина города Киева, Почетного доктора Национальной Академии государственного управления при Президенте Украины. Его именем назван парк в Киеве возле Посольства Азербайджанской Республики в Украине. Даже в Баку в Украинском кругу установлен памятник Гейдару Алиеву.



Во время открытия первого в мире памятника Гейдару Алиеву в Киеве 4 июня 2004 г. Президент Украины Леонид Кучма сказал: «…несомненно, все знают, что Гейдар переводится с древнетюркского как всадник, скачущий впереди. Это гордое имя полностью отвечает духу, энергичности и целеустремленности незабываемого Гейдара Алиевича Алиева. В его характере, его стиле работы органично сочетались основательность и прагматичность – с одной стороны, и нетерпимость ко всему отжившему и рутинному – с другой. Он был политиком-реалистом.



Благодаря его последовательной, взвешенной внешней и внутренней политике были остановлены боевые действия в Нагорном Карабахе, а к решению конфликта привлечено международное сообщество».



Например, есть факты, что дружба между Гейдаром Алиевым и Леонидом Кучмой стала полезной для Азербайджана. Мне об этом декабре 2003 г. рассказал доктор технических наук, профессор, экс-министр обороны Валерий Шмаров. Если бы такой моральной поддержки не было в свое время, то, возможно, Азербайджан распался бы... А это означало одно: войну, оккупированные территории, посягательство соседей на суверенитет Азербайджана. И здесь дружба между лидерами двух стран сыграла большую роль, несмотря на то, что во время визита Леонида Кучмы в Баку была предпринята попытка террористической атаки: агрессоры пытались взорвать мост во время проезда двух президентов. Но опыт Президента Гейдара Алиева смог предотвратить этого.



Особую роль в формировании отношений дружбы, взаимного уважения и поддержки между Украиной и Азербайджаном сыграло то, что Гейдар Алиев лично уделял неустанное внимание развитию стратегического партнерства между нашими странами, всегда был верным другом Украины. Моральная поддержка украинского Президента помогла Гейдару Алиеву начать диалог с «врагами» и их покровителями, не развалить государство, остановить военные действия… Предлагая использовать методами дипломатии для мирного урегулирования конфликтов любой сложности, Гейдар Алиев сказал: «Подлинную духовность нельзя купить ни за миллионы, ни за миллиарды. Но люди, лишенные духовности ничего не стоят в обществе, даже если у них есть миллионы и миллиарды».



Благодаря тесному сотрудничеству, нашим странам удалось добиться значительных результатов в промышленном и научно- техническом развитии, в совместной деятельности по созданию транспортных коридоров, соединяющих Европу с Азией, в реализации крупных международных энергетических проектов.



Когда с востока закрыли нефтяную трубу для Украины, Азербайджан возвратил свой моральный долг, как по этому поводу писал экс-премьер министр Украины Анатолий Кинах, что «Азербайджан не оставил в беде и должным образом помог дружественному государству Украины». Подобных примеров можно привести массу…



Политик подчеркнул, что и нынешний глава Азербайджана Ильхам Алиев сделал все возможное для укрепления азербайджано-украинских отношений. «…Благодаря Гейдару Алиевичу и Ильхаму Гейдаровичу Азербайджану удалось избежать негативных процессов, которые происходили в регионе. Им удалось консолидировать народ для укрепления государства.



…На примере Украины и других стран можно видеть, как трудно после разного рода потрясений удержать стабильность. Считаю, что вам повезло с руководством».



Украинская дипломатия, как мне известно, работающая на благо народа и государственности, должна сделать необходимые шаги к урегулированию возникших конфликтов. По этому поводу я в 2014 году, общаясь в Баку с Председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко, под свидетельством вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой сказал: «Валентина Ивановна, мы оба дипломаты, Вы родом из Украины, недавно украинка, а сейчас русская, я азербайджанец, сейчас украинец. В дипломатии существует «челночная дипломатия», пожалуйста, используйте ее рычаги, не дайте ситуации между Россией и Украиной ухудшиться…».



Ведь очень сложно управлять страной, в которой идут боевые действия и ярко выражено гражданское противостояние.



В свое время в Азербайджане Гейдар Алиев, придя к власти, первым делом решил внутренние проблемы страны по обеспечению мира и безопасности ее граждан. В Украине накопилось много подобных проблем.



Надеемся, в ближайшем время под новым руководством Украину, мы увидим стабильную и мирную, во всех отраслях активно развивающуюся страну. Хочется, чтобы в лице лидера народа восторжествовала украинская мудрость… Проверено опытом – нужно быть справедливым как в мыслях — так и быть справедливым в действиях, помогать на деле, поддерживать друг друга в трудную минуту.



Память о Гейдаре Алиеве не гаснет в сердцах азербайджанцев, проживающих как в стране, так и за ее пределами. Именно он сплотил азербайджанский народ, высоко поднял планку идеалов и нравственности, что в свою очередь сделало его образ народным идеалом на все времена. Гейдар Алиев всегда боролся за сохранение национальных нравственных и культурных ценностей, и вместе с тем делал все возможное для их обогащения через интеграцию с общечеловеческими ценностями.



В Украине, далеко от родного края, значение азербайджанской диаспоры очень велико. Поэтому хотел бы выразить свою глубокую признательность всем землякам — украинским азербайджанцам, которые с большой верой, надеждой и любовью представляют азербайджанский народ. Можно гордиться тем, что в начале ХХІ века, благодаря постоянному, личному вниманию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, у нас была очень толерантная диаспора. К сожалению, впоследствии она по каким-то признакам разделилась…



Несмотря на все то, что случилось с нашими земляками, на днях встречи председателя Государственного Комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Фуада Мурадова с представителями диаспоры Украины Талятом Алиевым, Ровшаном Тагиевым и Хикметом Джавадовым, Олегом Крапивиным и Эльмаром Мамедовым, Мурадом Омаровым, Эльдаром Тагиевым, Фархадом Туранлы, Мурадом Джафаровым, Абулфазом Гасымовым и мн. др. которые демонстрируют толерантность, интеллигентность, патриотизм, предприимчивость, а в целом — служат общенациональной идее Азербайджанства.



Не надо забывать вызовы современного мира и приоритеты, история развития азербайджанства демонстрирует, что все наши успехи и достижения связаны с феноменом личности. В основе нашей тесной сплоченности вокруг национального единства и идеологии азербайджанства также стоят многочисленные факторы, который, об этом III и IV съезде азербайджанцев мира, говорил Президента Азербайджана Ильхам Алиев: «…и в каждом выступлении специально касаюсь вопроса о том, что должны оказывать помощь диаспорским организациям. Между диаспорскими организациями и посольствами должны быть прочные связи, и эти связи необходимо укреплять. Потому что, хочу повторить, мы служим одной цели, все мы хотим, чтобы Азербайджан стал еще сильнее. Все мы хотим, чтобы азербайджанцы за рубежом жили спокойно, занимали высокие позиции в странах пребывания и достойно представляли Азербайджан» ….



Талант и воля — ключевые качества личности Алиева. Высочайшая организованность и требовательность — прежде всего к себе. Умение слушать и слышать одного человека и понимать устремления всех, кого объединяет емкое понятие — «народ», «нация». В нем сочетались пророческая дальновидность большого политика и отвага полководца, глубокая образованность и дарованное природой тонкое эстетическое чувство.



Политологи и журналисты иногда называли его "мастером власти". В ответ Алиев улыбался и говорил, что есть лишь один источник власти — это народ. Секреты его политического мастерства и долголетия, по его мнению, надо искать в доверии народа, в живом воплощении не просто доверия, но и надежды людей. Надежды на то, что завтра будет мирный счастливый день. Без войны, без беженцев на родной земле, с миром в душе и хлебом в доме. И суть веры в Гейдара Алиева определяется этой надеждой...



Чтобы завоевать всеобщую любовь, не достаточно быть только хорошим политиком, необходимо обладать и исключительными общечеловеческими качествами. «Большую политику нельзя подчинить мелким чувствам и интересам», – в этом был уверен снискавший всенародную любовь Гейдар Алиев. Его неисчерпаемая энергия вселяла в азербайджанский народ веру в обновленный, созидающий, счастливый Азербайджан. Гейдар Алиев никогда не давал неисполнимых обещаний народу, напротив, всегда излагал результаты, которые могли быть достигнуты. Его ключевыми качествами были исключительная честность и твердая воля, а также высочайшая организованность и требовательность, прежде всего к себе и четкий смотр глазах других, умение слушать и слышать каждого человека.



Он не был просто героем своего времени, он стал человеком-эпохой. Изучение его жизненного пути, исполненного уроками исторического характера и имеющими большое воспитательное значение, наряду с оценкой нашего прошлого, определяет и наш путь в будущее, а именно: жить так, как жил Гейдар Алиев, любить родину так, как это делал он. До сих пор Г.Алиев остается самым популярным и уважаемым политиком и дипломатом Азербайджана.



Из идеи Азербайджанства исходит и деятельность Фонда Гейдара Алиева, который с момента создания осуществляет огромную работу, направленную на пропаганду и развитие духовного достояния и национальной культуры народа. Многогранная деятельность президента Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан ханум Алиевой направлена на распространение в обществе, утверждение в общественном сознании национально-духовных идеалов спасения человечества.



Проекты Фонда охватывают как Заветы Гейдара Алиева такие направления: развитие науки, образования, культуры, здравоохранения, спорта, формирование молодого поколения, доведение до мировой общественности истины об Азербайджане. Необходимо отметить, что первой и основной причиной создания Фонда Гейдара Алиева было желание азербайджанского народа выразить любовь и глубокое почтение памяти своего великого сына и общенационального лидера Гейдара Алиева, который по крупинкам собирал и сохранял культурное достояние своего народа. Искусство, литература, музыка, исторические и архитектурные памятники Азербайджана на протяжении веков были символами гуманизма, красоты и духовных ценностей, и они - вечны, как вечны в памяти людей имена тех, кто являлся носителем и хранителем этих ценностей. Для азербайджанцев таким человеком был Гейдар Алиев. Он сыграл огромнейшую роль в формировании идеологии азербайджанства и диаспорской движении, привил азербайджанскому народу гордость за свою нацию, культуру и искусство. «Народ, обладающий высокой культурой, всегда будет идти вперед, будет жить и развиваться», – в этом был уверен Гейдар Алиев.



Вечная светлая память Лидеру, благодарность и ответственность за наш народ в сердце каждого азербайджанца



Международные культурные связи, взаимная культурная интеграция являются одними из основных приоритетов межгосударственной политики Азербайджана. Сегодня Азербайджан демонстрирует собственную модель развития, понимая демократию не как самоцель, а как процесс исторического развития, который каждый народ проходит в преломлении исторического опыта и традиций. Демократизация азербайджанского общества это нескончаемый процесс, который реализуется при условии соблюдения национальных особенностей, независимого государственного строительства и сохранения национальной идентичности.



Много ли найдется в политике таких людей, кто бы смог не только так долго удержаться на вершине политического Олимпа, как Гейдар Алиев, но и оставить добрый след в сердцах миллионов людей? Рациональность и мудрость, дальновидность и профессионализм в государственном управлении, решимость и новаторство – несомненно, это те качества, которые помогли Гейдару Алиеву покорить политическую вершину. Однако чтобы покорить человеческие души необходимо гораздо больше. В чем же был его секрет? Наверное, в том, что Гейдар Алиев никогда не прикрывался пустыми лозунгами, не давал невыполнимых обещаний. Он был далек от популизма. Его политика была сложной, но, тем не менее, последовательной и четкой. Она создавала гармонию в сообществе, защищала права и свободу людей, интересы национально-государственной структуры, и наивысшие ценности человека. Среднестатистический азербайджанец видел в Гейдаре Алиеве справедливого, принципиального, неподкупного политика. Этими достоинствами Гейдара Алиева была завоевана душа народа.



…Заслуги Гейдара Алиева перед Азербайджаном и азербайджанским народом настолько велики, что, сколько бы поколений ни сменилось, благодарные потомки всегда будут говорить о нем как об отце нации, общенациональном лидере, выдающейся личности, великом азербайджанце. Его имя – бессмертно, оно уже стало историей, частью азербайджанского народа. О нем всегда будут вспоминать, снимать фильмы, писать книги, его именем будут называть улицы, школы, площади...



Он всегда будет жить в сердцах людей и в сердцах будущих поколений. Жизнь Гейдара Алиева – это часть жизни, прожитая Азербайджаном, его история. Поэтому необходимо изучать жизненный путь этого замечательного человека, который является примером для каждого азербайджанца. Не смотря Гейдар Алиев ушел из жизни на вершине своей политической славы, великим руководителем и мудрым человеком. Однако он навсегда остался с нами в своих идеях и планах на будущее. Мы же с полным основанием гордимся общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, поставившим во главе своего курса, прежде всего, цель национального достоинства и самоуважения народа, которые возможны только при полном сплочении нации, ее ответственности и высоком моральном настроении.



Есть известная притча, в которой говорится, что мужчина в своей жизни должен сделать три вещи: построить дом, посадить дерево, вырастить сына. Только тогда можно считать его жизнь состоявшейся. Гейдар Алиев построил страну – независимый Азербайджан, превратил ее в цветущий сад, воспитал достойного приемника, который продолжил путь страны к прогрессу и счастью, политического курса.



Не хватит слов, что б сказать о Великом Человеке. Память о нем в сердцах каждого азербайджанца на века



…Обычно, когда говоришь о великом человеке, берешь за основу все сделанное ним в течение жизни. Дела Гейдара Алиева выходят далеко за пределы его жизни, они продолжаются и после смерти. В какое бы время и в какой бы должности не находился Гейдар Алиев, он использовал все возможности во имя процветания и в интересах своего народа. Поэтому его дела бессмертны, а его политика не закончилась вчера и не заканчивается сегодня. Нынешний президент Азербайджана Ильхам Алиев – достойный приемник общенационального лидера, который в силах продолжать его сбалансированную, выражающую интересы всех слоев общества политику, у которого есть испытанная команда и четкая стратегия. Сегодня азербайджанский народ гордится своими достижениями, с каждым днем все более наращивая их, вносит свой вклад в мировую экономику, культуру.



Азербайджан превратился в авторитетного члена международного сообщества, показал себя как надежный международный партнер, стал гарантом европейской энергетической безопасности и первым представителем от стран Южного Кавказа и средней Азии – непостоянным членом Совета безопасности ООН, инициатором межкультурного диалога разных культур. Он является членом ООН, ОБСЕ, ОИС, СЕ, Движения неприсоединения, ГУАМ и ряда других международных структур.



Претворяя в жизнь курс Гейдара Алиева по сохранению и развитию национально-культурных ценностей, Ильхам Алиев проявляет особую заботу об историческом прошлом, настоящем и будущем азербайджанского народа.



Благодаря Гейдару Алиеву, искренне любившего национальную культуру и высоко ценившего мировое культурное наследие, и его последователю нынешнему Президенту Ильхаму Алиеву сегодня Баку стал действующей широкой площадкой межкультурного и межцивилизационного диалога. Азербайджан всегда был страной, где уживались разные религии, культуры и цивилизации. Он был не только географическим, но и культурным мостом между Востоком и Западом. Одним из самых больших достояний и наследий великого общенационального лидера является и то, что сегодня в Азербайджане живут в условиях мира и спокойствия представители разных религий и культур. В кратчайшие сроки, чуть больше четверть века, удалось показать себя как надежного международного партнера, страну, проводящую независимую внешнюю политику, вносящую вклад в региональное развитие, безопасность, стабильность и мультикультурализм.



