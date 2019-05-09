С Днем Победы!

Сегодня Украина отмечает День Победы – праздник победы Красной Армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Главное мероприятие этого дня в Киеве – марш Бессмертного полка, который начался от метро Арсенальная и закончится у Вечного огня в парке Славы. По Киеву пройдут те, кто считает 9 мая Днем победы Красной армии. Таких людей, как показали минувшие годы, очень много.

Против акции "Бессмертный полк" выступают националисты и радикалы - они обычно устраивают свои перфомансы на пути следования марша.



Кроме того, в Киеве состоялся крестный ход в память о погибших во Второй мировой войне, организованный Украинской православной церковью.



Крестный ход начался около 10:00, в нем принимают участие клирики Украинской православной церкви, студенты Киевской духовной академии и семинарии и прихожане. Всего насчитывается несколько сотен участников. Во главе колонны - митрополит Онуфрий.



До начала шествия он совершил панихиду по всем погибшим в годы Второй мировой войны. После этого колонна направилась к Вечному огню.









Кроме того, 9 мая во всех храмах Украинской православной церкви будут совершены заупокойные богослужения по погибшим в годы Второй мировой и молебны за защитников Родины.



