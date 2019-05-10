Дружба разбита вдребезги

В мире дипломатии существует и невежливость. Это случается, когда министры иностранных дел не принимают участие в важных международных встречах или слишком медлят с первым официальным визитом в страну. Есть и беспардонность. Госсекретарь США в этот вторник всего лишь за какие-то часы до встречи с канцлером Ангелой Меркель и немецким коллегой Хайко Маасом отменил свой визит в Берлин.

Простить это сложно. В любом случае пока не ясно, какие дела были «срочнее», чем первый официальный визит в Берлин. Фоном изменившихся планов, кажется, стали обострившиеся противоречия между США и Ираном. Но все же ситуация такова: через два с лишним года после прихода к власти Дональда Трампа многое из того, что еще не так давно восхвалялось как немецко-американская дружба, теперь разбито вдребезги.



При этом внешняя политика США при Трампе по-своему предсказуема. Она следует той максиме, в том числе по отношению к союзникам, когда при наличии сомнений собственные интересы нужно продвигать не только при помощи умной дипломатии, но и грубой политики власти. Европейцы, и в частности немцы, как раз столкнулись с этим в споре вокруг таможенных пошлин. Сложные международные соглашения мало что значат для Трампа, его страсть — грубые сделки. Во многих случаях США сейчас вовсе не союзник, а противник, против которого нужно образовывать альянсы. Так ситуация выглядит в случае с Парижским соглашением по климату и, прежде всего, с ядерным соглашением с Ираном.



И все-таки есть еще много общих интересов, например, на Украине, в Венесуэле и Сирии. США снова и снова требуют от Германии больше международного участия — и именно это является тем моментом, в котором немцы и американцы могли бы объединиться. Трамп не хочет брать на себя ответственность в мире. Немцы, в свою очередь, на протяжении многих лет утверждают, что они готовы взять на себя больше. В действительности же США не могут просто так отказаться от своей роли, а Германия может и хочет принять ее на себя лишь частично. Но она останется и после Трампа при ползучем выводе американцев из разных частей света. Сможет ли Европа заполнить некоторые свободные пространства, зависит не в последнюю очередь от Германии.



Бывший глава СДПГ Габриэль говорит о «методе Дональда Трампа»



Германия должна будет решить, станет ли она возражать против американских поучений относительно расходов на оборону, или повысит расходы, потому что верит в смысл НАТО и хочет превратить ее в более сильное европейское объединение. Стоит надеяться, что США после Трампа снова станут настоящим партнером и соратником по международным правилам и демократии. Но никогда они больше не станут державой-защитницей, на которую немцы так долго полагались. Наступило время настроиться на это и подготовить почву для партнерства с США. Однако идея о том, чтобы сделать именно Зигмара Габриэля председателем «атлантического моста», все же выглядит как некоторый перегиб.



Когда бывший министр иностранных дел и председатель СДПГ обвиняет лидера молодежной организации СДПГ Кевина Кюнерта в использовании «метода Дональда Трампа», то это говорит не только о текущей ситуации в СДПГ, но также и о состоянии германо-американских отношений. Упрек в подражании американскому президенту, пожалуй, самый оскорбительный из тех, которые слышны в эти дни в Берлине.



Источник: Süddeutsche Zeitung



