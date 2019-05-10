Цукерберг купил два особняка за $59 миллионов

Основатель компании Facebook Марк Цукерберг приобрел два новых особняка. Об этом сообщает Variety.



Два дома располагаются в курортном районе на границе штатов Калифорния и Невада возле озера Тахо. Сообщается, что за недвижимость Цукерберг заплатил 59 миллионов долларов.



Покупку особняков проводит представитель компании, а все стороны якобы обязались подписать соглашение о неразглашении.



Ссылаясь на источники, СМИ обобщают, что из особняков открывается "потрясающий и захватывающий вид на озеро".



О планах Цукерберга на два новых объекта недвижимости не сообщается. Некоторые предполагают, что бизнесмен может снести дома и использовать свободную территорию по своему усмотрению.

