Последний звонок в столичных школах прозвенит 31 мая

В этом году праздник Последнего звонка для школьников города Киева состоится в пятницу, 31 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.



"Изменения в графике в школах в этом году не предвидится. Последний учебный день для школьников будет 31 мая, и после этого они вернутся к учебе традиционно 1 сентября", - отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.



Отмечается, что только ученики четвертых классов полностью составят государственную итоговую аттестацию, которая продлится с 14 по 24 мая.



В свою очередь выпускники девятых классов будут сдавать экзамены с 4 до 13 июня, а одиннадцатых класса - государственную итоговую аттестацию в форме внешнего независимого оценивания с 21 мая по 13 июня. Документы об образовании выпускникам 11-х классов торжественно вручат 26 и 27 июня.



Также, Валентин Мондриевский напомнил, что форма и время проведения праздника Последнего звонка определяют учебные заведения самостоятельно.

