Пентагон переведет более $1,5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил трансфер в размере $1,5 млрд для возведения участка стены протяженностью более 128 км на границе с Мексикой.



Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.



Как отмечается, $600 млн из этой суммы предназначались для поддержки сил безопасности Афганистана.



Шанахан отметил, что пограничную зону США охраняют более 4 тыс. военных и 19 самолетов.



10 апреля Пентагон заключил контракты на строительство стены на границе с Мексикой почти на $1 млрд.



