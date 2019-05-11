Пентагон переведет более $1,5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил трансфер в размере $1,5 млрд для возведения участка стены протяженностью более 128 км на границе с Мексикой.
Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.
Как отмечается, $600 млн из этой суммы предназначались для поддержки сил безопасности Афганистана.
Шанахан отметил, что пограничную зону США охраняют более 4 тыс. военных и 19 самолетов.
10 апреля Пентагон заключил контракты на строительство стены на границе с Мексикой почти на $1 млрд.
Источник: Корреспондент
09:58