В Кабмине рассказали, когда и почему упадут цены на лук

Данные, которые поступают из областей Украины, говорят о хороших перспективах для урожая лука в 2019 году. Об этом сообщил глава управления растениеводства, семеноводства, садоводства и виноградарства Минагрополитики Леонид Сухомлин, передает Агропортал.



Он отметил, что каждый день в торговые сети все больше и больше приходит лук со сверхранних и ранних сроков посадки как украинского, так и импортного производства и уже в начале-средине июня цены значительно снизятся.



По словам Сухомлина, есть несколько главных факторов, которые привели к повышению цен: недобор урожая из-за неблагоприятных погодно-климатических условий и другие факторы (засуха в марте–апреле 2018) в период посева лука репчатого в южных регионах привели к уменьшению площадей культуры на 2,3 тыс. га или 4,2% против 2017 года.



Также июле–августе прошлого года в период созревания и уборки в южных регионах также образовались неблагоприятные погодные условия, которые были вызваны затяжными интенсивными дождями. В результате лук "болел", наблюдалось его гниения еще на поле.

