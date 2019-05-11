Адвокат Трампа отменил свой визит в Украину, заявив о «врагах президента США» в окружении Зеленского

Личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил запланированный визит на Украину. Об этом он сообщил в интервью каналу Fox News.



По словам Джулиани, он получил от двух «очень надежных» источников информацию о том, что избранный президент Украины Владимир Зеленский окружен людьми, которые являются «врагами» Дональда Трампа. По крайней мере, один из этих людей помогал демократам в расследовании российского вмешательства в выборы президента США 2016 года, утверждает Джулиани.



Адвокат Трампа анонсировал свой визит на Украину 10 мая. Он заявил, что хочет убедить Зеленского провести расследования, которые могли бы предоставить новую информацию по двум вопросам, представляющим интерес для Трампа. Первый касается расследования Роберта Мюллера, второй — связей сына Джо Байдена с украинской нефтегазовой компанией Burisma Holdings.



Информация о запланированном визите Джулиани в Киев вызвала критику со стороны американских политиков-демократов.

