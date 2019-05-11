Коломойский назвал две вероятные должности Порошенко

Действующий президент Украины Петр Порошенко, не переизбранный на новый срок, может претендовать на должность главы внешнеполитического ведомства или посла Киева в США. Такое мнение высказал в интервью изданию «РБК-Украина» бизнесмен Игорь Коломойский.



Он также считает, что партия Порошенко в Верховной Раде будет в оппозиции, а не в коалиции. «Порошенко наворотил за пять лет», — отметил Коломойский.



Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский победил, набрав рекордные 73,22 процента голосов.



Порошенко с большим отставанием проиграл президентские выборы Владимиру Зеленскому — 25 против 73 процентов голосов. Поражение действующий президент признал, но заверил, что не уйдет из политики. Глава фракции Блока Петра Порошенко (БПП) в Верховной Раде Артур Герасимов предположил, что такой результат связан с неэффективной информационной стратегией, в результате которой не удалось донести до избирателей значимость достижений Порошенко.

