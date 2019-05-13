Лещенко пообещал показать документы, которые Луценко передавал Джулиани

Народный депутат Сергей Лещенко заявил о намерениях обнародовать документы, которые якобы передал личному адвокату президента США Дональду Трампу Рудольфу Джулиани генеральный прокурор Юрий Луценко, а также страницу из "черной бухгалтерии" Партии регионов, в которой фигурирует бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт.



Об этом он написал на своей странице в Facebook.



Лещенко добавил, что намерен сделать это после заседания Окружного административного суда Киева, который начнется в понедельник, 13 мая, в 11.20, и на котором будет рассмотрена его апелляция к решению суда, принятому по иску народного депутата Борислава Розенблата.



"Вводя в заблуждение Джулиани, Луценко наплел ему кучу фейков, которые тот озвучил в эфире Fox. Например, о том, что я "осужден за вмешательства в выборы в США". Речь идет о решении продажного Окружного админсуда Киева, по иску продажного Розенблата. И этот суд вообще не должен был принимать это дело к рассмотрению, потому что права Розенблата никак ущемлены не были. Но они приняли иск и постановили, что я вмешивался в выборы. Только Луценко не сказал Джулиани, что решение не вступило в законную силу, мной подано апелляцию, и она назначена на понедельник", - написал Лещенко, добавив, что исполнение решения приостановлено.



В связи с этим парламентарий пригласил "всех журналистов, украинских и западных" прийти на это заседание суда.



"По его итогам я дам брифинг и продемонстрирую вам: сценарный план, который Луценко втюхал Джулиани; полную страницу из черной бухгалтерии Партии регионов с фамилией Манафорта; другие интересные подробности. Начало суда: 11:20, улица Московская, 8, корпус 30. Судья Губская", - добавил Лещенко.



Как сообщалось, Джулиани в интервью New York Times сообщил, что планирует в ближайшие дни поехать в Украину, чтобы убедить новые власти не прекращать расследования, которые, как он полагает, будут выгодны американскому лидеру. Адвокат якобы намеревался встретиться с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и убедить его дать ход расследованиям, которые могут принести новую информацию о двух делах, представляющих особую важность для Д.Трампа: одно касается истоков расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом российском вмешательстве в выборы США, второе - связи сына экс-вице-президента США Джозефа Байдена Хантера с украинской газовой компанией.



Позже Джулиани заявил об отмене этого визита. "Зеленский окружен людьми, которые являются врагами президента Трампа, и людьми, которые, по крайней мере в одном случае, явно коррумпированы и вовлечены в эту схему", - рассказал он.



Позже он назвал среди врагов президента США народного депутата Сергея Лещенко, отметив, что тот предоставил фейковую "черную бухгалтерию" Партии регионов.



