В популярных продуктах содержатся вредные соединения

Университет Джорджии исследовал 1202 метаболита, образующиеся в теле во время передачи энергии. По словам ученых, изменение в уровне метаболитом может многое рассказать о состоянии человека, пишет Slash Gear. Особое внимание экспертов привлекли 27 метаболитов, связанных со сниженной эластичностью сосудов.



Большинство из них зависели от известных факторов, влияющих на сосуды. Это высокий уровень холестерина, диабет, гипертония. Но кое-что удивило ученых - некоторые метаболиты оказались связаны с пищевыми добавками.



В частности, интерес вызвали пептиды - гамма-глутамилизолейцин и гамма-глутамилвалин, которые часто используются в качестве усилителя вкуса в курином бульоне. В целом 16 метаболитов были связаны с неэластичными сосудами, выходя за рамки традиционных факторов риска.

