Более 5 тысяч украинцев хотят перенести мобильные номера

В Украинском государственном центре радиочастот (УГЦР) зарегистрировано уже 5297 заявок на смену оператора с сохранением мобильного номера. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные УГЦР.



"По состоянию на 9:00 13 мая поступило 5297 заявок на перенос номеров, зарегистрированных в Централизованной базе данных УГЦР", - сообщили в ведомстве.



Кроме того, на сегодняшний день, по данным УГЦР, перенесено уже 788 телефонных номеров.



Как сообщал УНН, в Украине ввели новую услугу с 1 мая, с помощью которой абоненты смогут свободно менять мобильного оператора с сохранением своего номера.