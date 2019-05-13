Букмекеры назвали фаворитов Евровидения 2019
Букмекеры обнародовали новый прогноз по Евровидению 2019. По их мнению, главным претендентом на победу является представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade.
На втором месте за ним идет Джон Лундвик из Швеции, который выступит с композицией Too Late for Love. А замыкает тройку лидеров француз Билал Ассани, который представит страну с песней Roi.
В ТОП-10 также вошли участники из России, Азербайджана, Италии, Мальты, Швейцарии, Австралии и Исландии.
Дункан Лоуренс из Нидерландов с песней Arcade
Джон Лундвик из Швеции с песней Too Late for Love
Билал Ассани из Франции с песней Roi
Источник: Корреспондент
12:43