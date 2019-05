Букмекеры назвали фаворитов Евровидения 2019

Букмекеры обнародовали новый прогноз по Евровидению 2019. По их мнению, главным претендентом на победу является представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade.



На втором месте за ним идет Джон Лундвик из Швеции, который выступит с композицией Too Late for Love. А замыкает тройку лидеров француз Билал Ассани, который представит страну с песней Roi.



В ТОП-10 также вошли участники из России, Азербайджана, Италии, Мальты, Швейцарии, Австралии и Исландии.



Дункан Лоуренс из Нидерландов с песней Arcade







Джон Лундвик из Швеции с песней Too Late for Love







Билал Ассани из Франции с песней Roi