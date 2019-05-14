Еврокомиссар Хан рассказал о своих переговорах с Зеленским

Европейский комиссар Иоганнес Хан впервые после визита в Киев подробно прокомментировал свои переговоры с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.



Об этом он рассказал журналистам перед началом встречи глав МИД Евросоюза, сообщает Европейская правда.



Хан сообщил, что его переговоры с Зеленским продолжались более полутора часов и оказались "очень интересными". Комментируя свои впечатления от будущего украинского президента, он прежде всего остановился на впечатлениях по его рабочих языках. "Прежде всего, могу подтвердить, что он говорит по-английски. А во-вторых - сам я этого не понял, но наш переводчик заверил меня, что он также говорит на украинском, хотя это ставилось под сомнение", - рассказал Йоханнес Хан.



Он отдельно подчеркнул, что исходя из всех заявлений Зеленского, тот "поддерживает европейский вектор".



"Чувствуется, что для новоизбранного президента было важно продемонстрировать свою независимость от олигархической системы", - отметил также еврокомиссар.



Отвечая на вопрос об отношении Зеленского к России, Хан ушел от конкретики, но заверил, что действия РФ для будущего президента Украины - неприемлемы. Это касалось, в частности, недавнего решения о раздаче паспортов РФ на Донбассе. "Он понимает, что это неприемлемо, это вызов для него. Мне показалось, что он готовит адекватный ответ России на это", - добавил комиссар



Темами переговоров, по его словам, стали также проблема внешних долгов Украины, пик выплат по которым ожидается в этом году, а также вопрос о возможном роспуске Верховной рады. Позицию Зеленского по этим вопросам Хан не сообщил.

