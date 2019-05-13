3 вещи, на которые люди не жалеют денег

Сегодня украинцы научились ценить свое и чужое время, поэтому стремятся получить любую услугу максимально быстро. По этой причине множество сервисов перебрались в Интернет и стали доступны в круглосуточном режиме.

Одна из самых востребованных услуг - онлайн кредитование. В чем причина популярности этого кредитного продукта и на какие цели чаще всего берут деньги? Давайте узнаем.









Электроника и бытовая техника

Регулярная коммуникация и постоянный обмен информацией - основа современного общества. Для общения используются смартфоны, планшеты, ноутбуки, без которых в динамичном мире не обойтись, поэтому не удивительно, что покупка этих вещей у многих людей остается в приоритете.

Так, в частности, по статистике кредитной компании Monetti Sverige , эксперты которой по нашей просьбе проанализировали статистику своего размещения на агрегаторе smslansnabb.se, за I квартал 2019 года украинцы чаще всего брали короткие кредиты на:

покупку смартфона;

ремонт техники;

приобретение крупной бытовой техники.

“ Новая техника помогает не сбиваться с ритма современной жизни и пользоваться всеми доступными человеку возможностями. Но на это требуются деньги и кредиты способствуют приобретению тех вещей, оплатить которые сразу не хватает ресурсов”, - отмечают специалисты.

Поддержка собственного бизнеса

Еще одна важная причина поиска свободных денег - собственный бизнес. К слову, ее специалисты считают самой удачной, поскольку заимствованные деньги запускаются в работу, следовательно, привлекают дополнительные деньги. В отличие от простой траты, у вложений в бизнес отличная перспектива скорого возврата. По статистике кредитной компании Folkia Norge , займы, выданные под бизнес через агрегатор malan-norge.com, возвращаются быстрее всего.

Но чтобы пользоваться кредитными деньгами с выгодой для вашего бизнеса, необходимо соблюсти ряд правил, а именно:

привлекать суммы, которые вы объективно сможете вернуть;

не нарушать график погашения займа;

пускать деньги на улучшение работы бизнеса.

“ Правильно израсходованный кредитный ресурс поддерживает компанию в сложное время, восстанавливая ее работоспособность и прибыльность”, - утверждают эксперты.

Лечение и реабилитация

Сегодня можно успешно бороться со множеством болезней, но для этого нужны серьезные средства. Кроме оплаты работы врачей, необходимо покупать лекарства и когда своих резервов не хватает, люди обращаются за кредитами.

“ Своевременное оперативное вмешательство спасает не одну тысячу жизней. Например, благодаря новым медицинским технологиям сегодня успешно выздоравливают люди даже с самыми сложными патологиями”, - рассказывает опытный хирург Усачев Сергей Николаевич . Однако, в наше время хорошее лечение обходится дорого и чтобы быстро собрать нужную сумму, люди обращаются в том числе за кредитными средствами.