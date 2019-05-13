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3 вещи, на которые люди не жалеют денег
Сегодня украинцы научились ценить свое и чужое время, поэтому стремятся получить любую услугу максимально быстро. По этой причине множество сервисов перебрались в Интернет и стали доступны в круглосуточном режиме.
Одна из самых востребованных услуг - онлайн кредитование. В чем причина популярности этого кредитного продукта и на какие цели чаще всего берут деньги? Давайте узнаем.
Электроника и бытовая техника
Регулярная коммуникация и постоянный обмен информацией - основа современного общества. Для общения используются смартфоны, планшеты, ноутбуки, без которых в динамичном мире не обойтись, поэтому не удивительно, что покупка этих вещей у многих людей остается в приоритете.
Так, в частности, по статистике кредитной компании Monetti Sverige, эксперты которой по нашей просьбе проанализировали статистику своего размещения на агрегаторе smslansnabb.se, за I квартал 2019 года украинцы чаще всего брали короткие кредиты на:
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покупку смартфона;
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ремонт техники;
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приобретение крупной бытовой техники.
“Новая техника помогает не сбиваться с ритма современной жизни и пользоваться всеми доступными человеку возможностями. Но на это требуются деньги и кредиты способствуют приобретению тех вещей, оплатить которые сразу не хватает ресурсов”, - отмечают специалисты.
Поддержка собственного бизнеса
Еще одна важная причина поиска свободных денег - собственный бизнес. К слову, ее специалисты считают самой удачной, поскольку заимствованные деньги запускаются в работу, следовательно, привлекают дополнительные деньги. В отличие от простой траты, у вложений в бизнес отличная перспектива скорого возврата. По статистике кредитной компании Folkia Norge, займы, выданные под бизнес через агрегатор malan-norge.com, возвращаются быстрее всего.
Но чтобы пользоваться кредитными деньгами с выгодой для вашего бизнеса, необходимо соблюсти ряд правил, а именно:
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привлекать суммы, которые вы объективно сможете вернуть;
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не нарушать график погашения займа;
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пускать деньги на улучшение работы бизнеса.
“Правильно израсходованный кредитный ресурс поддерживает компанию в сложное время, восстанавливая ее работоспособность и прибыльность”, - утверждают эксперты.
Лечение и реабилитация
Сегодня можно успешно бороться со множеством болезней, но для этого нужны серьезные средства. Кроме оплаты работы врачей, необходимо покупать лекарства и когда своих резервов не хватает, люди обращаются за кредитами.
“Своевременное оперативное вмешательство спасает не одну тысячу жизней. Например, благодаря новым медицинским технологиям сегодня успешно выздоравливают люди даже с самыми сложными патологиями”, - рассказывает опытный хирург Усачев Сергей Николаевич. Однако, в наше время хорошее лечение обходится дорого и чтобы быстро собрать нужную сумму, люди обращаются в том числе за кредитными средствами.
Безусловно, кредит – полезный и выгодный инструмент. Главное, правильно им пользоваться и не нарушать договоренностей с кредитором. В таком случае в плюсе будут все.