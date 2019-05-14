Саудовская Аравия сообщила об атаке на два своих танкера у берегов ОАЭ

Два нефтяных танкера Саудовской Аравии были среди судов, подвергшихся «диверсии» у берегов Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом, как сообщает Reuters, говорится в заявлении министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха.



Один из двух атакованных танкеров направлялся на погрузку в порт Рас-Таннура, чтобы доставить нефть в США. Куда следовало второе судно, не уточняется.



При атаке никто не погиб и не пострадал, разлива нефти не произошло. При этом оба судна получили повреждения, сказано в заявлении министра.



ОАЭ сообщили 12 мая, что четыре коммерческих судна подверглись диверсии рядом с эмиратом Фуджейра. Сообщалось, что во время атаки звучали взрывы, но затем это опровергли. Кто ответственен за случившееся, не уточнялось.

