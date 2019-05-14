Прививку от кори сделали бесплатной для взрослых

В Украине вакцины от кори стали бесплатными для людей любого возраста. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.



Теперь для бесплатной вакцинации от кори, паротита и краснухи больше нет возрастных ограничений. Кроме того, стала возможной вакцинация детей в возрасте от шести месяцев, для которых корь является особо опасной болезнью.



Отметим, что до этих изменений бесплатно вакцинироваться могли только взрослые возрастом до 30 лет.



Минздрав уточнил перечень лиц, которые могут получить бесплатную прививку:



лица, которые контактировали с больными (таким рекомендуют вакцинироваться в течение 72 часов);

лица, которые не болели корью и не имеют подтверждения данных о прививках в медицинской карте;

лица, которые по результатам анализов на наличие антител IgG не имеют иммунитета против кори.



Для формирования иммунитета взрослым достаточно сделать лишь одну прививку.

