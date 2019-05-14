Maserati лишатся двигателей Ferrari

Во время конференц-звонка по итогам первого квартала этого года руководство Ferrari объявило о прекращении поставок двигателей для Maserati. Причиной такого решения стали низкие объемы отгрузки и нежелание партнера продлевать контракт после его окончания.



По итогам первого квартала доходы Ferrari от двигателей составили 58 миллионов евро — в эту сумму вошли чистые доходы от продаж двигателей Maserati и доходы от аренды моторов командам Формулы 1. Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 23,4 процента. Отказ от сотрудничества с Maserati будет выгоден для Ferrari не только с позиции рентабельности, но и c позиции перераспределение освободившихся ресурсов в пользу автомобильного бизнеса, уверено руководство. Полностью поставки прекратятся в 2021 или 2022 году.



Maserati Coupé ознаменовал окончание эры de Tomaso, которая владела маркой с 1975 года. Модель вышла через три года после того, как Maserati перешла под полный контроль Ferrari. Под капотом машины — 4,2-литровый атмосферный V8 (F136 R) мощностью 390 сил и 450 Нм момента, совмещенный с трансмиссией, установленной по схеме transaxle.



Maserati использует двигатели Ferrari с 2002 года. Сначала это были атмосферные V-образные «восьмерки» семейства F136 объемом 4,2 и 4,7 литра (390-460 лошадиных сил), затем им на смену пришли 6.0 V12 (F140), твин-турбо V8 объемом 3,8 литра (F154) и 3.0 V6 (F160). С 2013 года двигатели семейства F154 ставят на Maserati Quattroporte GTS, а с 2018 — на топовые версии кроссовера Levante. Ferrari F154 — первые дорожные турбомоторы марки со времен легендарного F40. В версии с рабочим объемом 3,9 литра, плоским коленвалом и системой смазки с сухим картером они устанавиваются на Ferrari Portofino и 488 Pista.



Последним автомобилем Maserati с двигателем Ferrari стал дебютировавший весной прошлого года на автосалоне в Нью-Йорке Levante Trofeo. Кроссовер оснастили 3,8-литровым твин-турбо двигателем V8 мощностью 590 лошадиных сил и 730 Нм крутящего момента, восьмиступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода Q4. Вдобавок Levante Trofeo достался экстремальный ездовой режим Corsa и лонч-контроль.

