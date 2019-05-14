Сдвоенный экспресс в "Борисполь" будет курсировать чаще

В связи с повышением спроса Укрзализныця добавляет с 15 мая еще два рейса сдвоенного поезда скоростного железнодорожного экспресса, курсирующего между Киевом и Международным аэропортом "Борисполь".



Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в Facebook.



"Тандем-экспресс будет курсировать чаще. Спрос пассажиров постоянно растет - заставляя реагировать. К уже имеющемуся сдвоенному экспрессу добавляем еще два", - говорится в сообщении.



На маршруте дополнительные сдвоенные составы поездов появятся с 15 мая.





По информации Укрзализныци, сдвоенные вагоны с 15 мая будут курсировать в 11:02, 13:00 и 17:00 по маршруту Киев - аэропорт "Борисполь", а в обратном направлении – в 11:44, 13:58 и 17:41.Как сообщалось, с 10 мая сдвоенные поезда курсировали только в 17:00 из Киева в "Борисполь" и в 17:41 - в обратном направлении.Запуск сдвоенного экспресса стал возможен благодаря тому, что Укрзализныця завершила ремонт шестого рельсобуса Pesa.