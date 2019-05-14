НБУ проиграл апелляцию по иску Коломойского

Шестой апелляционный административный суд 13 мая отклонил апелляционную жалобу Национального банка Украины (НБУ) на решение Окружного административного суда Киева от 2 марта 2018 года, которым был удовлетворен иск бывшего акционера ПриватБанка кипрской компании Triantal Investments Ltd, говорится в сообщении НБУ на его сайте.

Как заявил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук, на слова которого ссылается пресс-служба, НБУ не соглашается с решением суда и готовится к подаче кассационной жалобы. При этом он отметил, что порядок и основания для проведения плановых и внеплановых проверок в банках регламентируются соответствующим положением Нацбанка и в случае выявления существенного ухудшения финансового состояния банка НБУ имеет основания для проведения соответствующей проверки.



"Проверка финансовой устойчивости банков, особенно системно важных, является не только одной из приоритетных задач регулятора, что является составляющей обеспечения финансовой стабильности в Украине, но и относится к его исключительным полномочиям, закрепленных законом. Именно поэтому стоит взвешенно подходить к решению споров, в которых обжалуются надзорные действия Национального банка с целью обеспечения стабильной работы банковской системы ", - сказал В.Григорчук.

