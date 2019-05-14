В Раде предложили назначать главу Киевской горадминистрации указом президента

Член депутатской группы "Возрождение" Валерий Писаренко (входит в неформальную группу поддержки новоизбранного президента Владимира Зеленского) зарегистрировал законопроект, в котором предложил назначать главу Киевской городской госадминистрации указом президента. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



Писаренко зарегистрировал 13 мая соответствующий законопроект №10280 о внесении изменений в Закон Украины "О столице Украины - городе-герое Киеве" касаемо разграничения функций и полномочий Киевского городского головы и председателя Киевской городской государственной администрации".



"Сегодня зарегистрировал законопроект относительно усовершенствования порядка управления столицей. Смысл простой, предложил вернуть возможность назначать главу КГГА указом Президента. А также наделить его достаточными полномочиями, чтобы сделать Киев настоящей европейской столицей. Состояние столичных дел только подтверждает необходимость предоставления больших возможностей для государства в вопросе наведения порядка в Киеве", - написал Писаренко.



По данным на сайте парламента, законопроект уже направлен на рассмотрение Комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления.

