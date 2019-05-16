Монетизация субсидий на оплату жилкомуслуг начнется с 1 октября

На Украине с 1 октября начинается монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.



"С первого октября 2019 года стартует монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Согласно принятому решению параллельно будут функционировать две системы предоставления льгот в денежной форме - наличная и безналичная", - говорится в сообщении.



Как отмечается, льготы в безналичной форме будут назначаться всем льготникам в автоматическом режиме, по примеру безналичного предоставления субсидий через Сбербанк.



По информации ведомства, для этого АО "Ощадбанк" будет вести в соответствующих автоматизированных системах учета банка персонифицированный учет льготников и средств, которые будут поступать на счет для выплаты льгот для каждого льготника индивидуально.



После этого "Ощадбанк" будет осуществлять перевод средств на счета управляющих, объединений, исполнителей коммунальных услуг на основании договоров, заключаемых между ними и АО "Ощадбанк".



"Такой механизм разработан для обеспечения максимального удобства категорий граждан, имеющих право на льготу и привыкшие не тратить силы и время на оплату жилищно-коммунальных услуг. Речь идет, прежде всего, о людях пожилого возраста, привыкших к устоявшемуся алгоритму действий и не желающих его менять", - подчеркнули в Минсоцполитики.



Также отмечается, что льготы в наличной форме будут назначаться всем желающим льготникам на основании представленных лично заявлений в органы социальной защиты населения, которые будут формировать ежемесячно до 25 числа реестры льготников для выплаты льгот в наличной форме и передавать их Минсоцполитики. В свою очередь, Минсоцполитики после обработки реестров будет отправлять их в АО "Ощадбанк" и переводить указанном банке средства для выплаты монетизированных льгот.



"Таким образом, средства будут поступать на личные счета льготников, которые смогут снять их со своего счета в любое время", - отметили в ведомстве.

