Меркель оценила шансы Еврокомиссии остановить "Северный поток-2"

Еврокомиссия не сможет остановить строительство трубопровода "Северный поток — 2", несмотря на принятие новой Газовой директивы ЕС, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Ее слова передает газета Handelsblatt. "Проект практически полностью утвержден.

Новая Газовая директива дает Еврокомиссии больше возможностей для опротестования (реализации "Северного потока — 2". — Прим. ред.). Однако и она не воспрепятствует проекту", — подчеркнула она.



"Ключевым моментом" в вопросе строительства "Северного потока — 2" канцлер назвала Украину.



По ее мнению, Киев должен остаться транзитером газа, несмотря на появление нового газопровода.



Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.



Реализацией проекта занимается компания Nord Stream 2 AG. Половину средств в него вложит "Газпром", а остаток проинвестируют европейские партнеры: Uniper, Wintershall, OMV, Shell и Engie.



Германия выступает в поддержку строительства, подчеркивая коммерческую направленность проекта. По словам министра экономики Петера Альтмайера, "Северный поток — 2" внесет вклад в стабилизацию поставок газа в Европу.



За реализацию проекта также высказывалась Австрия, которая заинтересована в надежных поставках голубого топлива. В Вене подчеркнули, что намерения США ввести санкции против участвующих в проекте компаний "вызывают вопросы с точки зрения международного права". Как отмечал глава австрийского концерна OMV Райнер Зеле, Москва давно зарекомендовала себя в качестве надежного поставщика энергоресурсов.



Проект также поддерживает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner, одного из подрядчиков прокладки газопровода.



Против выступают США, Украина, Польша и некоторые другие государства. По словам критиков, "Северный поток — 2" — это политический проект. При этом российские власти многократно заявляли, что его характер исключительно коммерческий, а целью называли повышение энергетической безопасности Европы.

