Понедельник начинается в четверг

В понедельник, в десять часов, бледный Парубий в вышиванке, одетой поверх нижнего белья, откроет торжественное заседание Верховной Рады, посвященное практически полностью ина… и в пи… инаугурации президента Владимира Зеленского. Вы представляете, какой у людей траур? Глубокий и искренний. Они должны «короновать клоуна», который их распустит. Вероятность такого развития событий – примерно 90 процентов. Обратили внимание, сколько «жуликов» проголосовало за то, чтобы восшествие состоялось именно 20 мая? 315.



Чуть больше, чем конституционное большинство. Вот что приезд Бени животворящего делает! Напрямую увязываю эти два события. Игры кончились, началась реализация бизнес-проекта, где гражданин Зеленский Владимир Александрович является самым ценным активом Игоря Валерьевича за всю историю его нелегкой бизнесовой деятельности. Аллилуйя!



И, главное, какая ирония судьбы: в «день вышиванки», когда сессионный зал Рады напоминает предбанник сельской бани в процессе коллективной помывки, перепуганные, резко утратившие былой патриотический запал кнопкодавы послушно жали кнопки, подводя себя под роспуск. Они, бедолаги, надеются, что Игорь Валерьевич выполнит свое обещание и не даст своему «активу» досрочно прекратить полномочия «самой национально-ориентированной Рады» в обозримой истории человечества. За исключением эпизода с динозаврами. Там все сложно и запутанно. Безусловно, Коломойский хозяин своему слову. Святое дело развести лохов, верящих в сказки, которые он рассказывал на ночь какому-то штемпу с подозрительной капустной фамилией. Или лошадиной? Не помню. Процесс пошел, дело сдвинулось с мертвой точки, и на какой-то площадке перед музеем дискантом заорал Вакарчук. Партию, значит, создает. Называется «Голос». Или «Всхлип». Вообще не важно. Заскрипели невидимые шестеренки смены власти. В кабинет к Петру Алексеевичу занесли картонную коробку, в которую почетный «томосоносец мира» должен сложить личные вещи. Ну там заветную фляжку, ополовиненную бутылку и прочую пустую тару, которую можно сдать и получить живые деньги.



Они так издевались над постоянным переносом даты инаугурации, «смелым поведением» Парубия, что начали верить в какие-то эфемерные призраки наподобие «триумфального возвращения Порошенко». Он как бы продолжает рулить, власть у них. Но тут лязгнул затвор.

Сразу же после «коронования» Зе становится главным ньюсмейкером нации. Все новости будут связаны с его первыми шагами. Главная интрига – роспуск Рады. Затем кадровые назначения в его администрации. Кто попадет, кто останется за бортом. Безусловно, будут скандалы.

Одновременно Окружной административный суд приступил к рассмотрению иска о запрете чиновникам «категории А», к которым относится президент, министры и другие столпы павшего режима, выезжать из страны на протяжении полугода. Случайное совпадение, я думаю.«Порохоботы», которые в последние недели успокоились и даже начали создавать какое-то номерное движение «Неполноценная поллитровка» (25 процентов), вдруг опять почувствовали холодное дыхание северного пушного зверя. Этот день настал. Они так издевались над постоянным переносом даты инаугурации, «смелым поведением» Парубия, что начали верить в какие-то эфемерные призраки наподобие «триумфального возвращения Порошенко». Он как бы продолжает рулить, власть у них. Но тут лязгнул затвор. Короче, опять засобирались в Европу с воплями «не могу жить в одной стране с этим ватным быдлом».У Зеленского уже пообещали разные «фишечки» на инаугурацию. Тут самая главная «фишечка», на мой взгляд, не обо...ться в первый же день. Представление, безусловно, будет эпическим, поскольку выступать перед политическими трупами – это уже само по себе забавное зрелище. Очень любопытно, кто приедет посмотреть на процесс передачи власти. К примеру, кого пришлют Штаты? Кто поздравит, кто промолчит? Масса разнообразных тонкостей, разрывы «пуканов» и прочая любопытная чепуха. Опять же банкет с олигархами по случаю инаугурации. В каком качестве будет присутствовать Игорь Валерьевич? Посаженный отец президента? Так он вроде на свободе, никто за ним не приедет.Сразу же после «коронования» Зе становится главным ньюсмейкером нации. Все новости будут связаны с его первыми шагами. Главная интрига – роспуск Рады. Затем кадровые назначения в его администрации. Кто попадет, кто останется за бортом. Безусловно, будут скандалы. Куда попадет, к примеру, Серега Лещенко? Получит ли должность или опять придется, бедолаге, сосать гранты?Волнуюсь за Гройсмана. Он объявил себя то ли сексистом, то ли центристом, но это вряд ли ему поможет. У Игоря Валерьевича есть сильное желание его мягко, но безвозмездно поиметь. Уже и преемника присмотрел. Не Коболева. Это развод для дураков. То есть для абсолютного большинства представителей местного истэблишмента. Есть креативные задумки, от которых Гройсман бледнеет и покрывается испариной. А шо делать… Время такое наступило. Очень неудачно Слава Вакарчук выбрал время для презентации своей «силы». На него просто никто внимания не обратил. Опять собрались какие-то почитатели Хиллари Клинтон, выпускники и выпускницы Стэнфорда и института Аспена. Это такие «конюшни», специализирующиеся на поставки «менеджеров» для стран с проблемной демократией.И поскольку в воздухе ощутимо запахло досрочными парламентскими выборами, под конец приведем результаты свежей социологии в исполнении компании «Рейтинг». Начнем с «Голоса» Вакарчука. Прекрасные стартовые позиции – 0,7 процента. Славе есть над чем работать. Если поднажать, то легко можно набрать 0,1. И это еще не предел! «Слуга народа» набирает почти 40 процентов среди тех, кто определился с выбором. По-моему, это до фига. На моей памяти не было партий с таким стартовым рейтингом. На второй позиции «Оппозиционная платформа» Юрия Бойко – почти 11 процентов. Условный «Блок Порошенко» никак не может собрать в кучу своих сторонников из «сектора 25 процентов» и демонстрирует рейтинг 10. Устойчивая тенденция к полному провалу. Тимошенко, талантливо прос…шая избирательную кампанию вместе с Петром, опустилась к отметке девять процентов. Вот и все партии, которые преодолевают пятипроцентный заградительный барьер. Где «Гражданская позиция» Толика Гриценко? В ж...пе (3,7). «Партия мира» Ахметова? По соседству (3,5). Рядышком находится еще один проект Рината Леонидовича – Ляшко. Замыкает парад лузеров «Самопомочь» Андрея Садового. Мысленно аплодирую.