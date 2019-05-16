На большей части Украины в ближайшие дни сохранится теплая погода без осадков

В ближайшие сутки, 17 мая, в большинстве областей сохранится теплая погода, и лишь на Закарпатье и Прикарпатье будет прохладнее; дожди с грозами ожидаются в зоне атмосферного фронта в западной части Украины, сообщает в четверг Укргидрометцентр. В пятницу в западных, Винницкой и Житомирской областях дожди, местами грозы и шквалы 15-20 м/с, ночью местами значительные дожди. На остальной территории преимущественно без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с.



Температура ночью 11-17°, в Карпатах 4-9° тепла; днем 21-27°, на юге страны местами 28-30°, на Прикарпатье и Закарпатье 16-19°.



В Киеве - без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 23-25°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 17 мая самая высокая температура днем была 30,7 в 1975г, самая низкая ночью 3,5 в 1936г.



На 18 мая синоптики прогнозируют в западных, Винницкой и Одесской областях кратковременные дожди, грозы, на остальной терртории без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, при грозе порывистый.



Температура ночью 10-15°, на юге до 17°, днем 22-27°.



В Киеве - без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 23-25°.



16 мая на 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 16-21°; в Днепре возле Киева 16°.

