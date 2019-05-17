Зеленский рассказал, как будет подбирать кандидатов на госдолжности

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями международных HR-агентств и обсудил с ними возможное сотрудничество в поиске кадров на госдолжности, сообщила в четверг пресс-служба команды Зеленского.

"Мы действительно хотим найти новых талантливых людей, хороших специалистов, которые разделяют наши ценности. Это не популизм, это - наша цель. И мы понимаем, что найти лучших специалистов, которые имеют высокие компетенции и ориентированы на конкретные результаты не очень просто. Поэтому хотим пригласить вас к сотрудничеству в этой сфере", - цитирует Зеленского пресс-служба.



По его словам, уже есть определенное количество кандидатур, например, на должности руководителей областных государственных администраций в разных областях Украины. "Но и здесь нам нужна ваша помощь с инструментами адекватной оценки этих людей. Потому что в целом мы хотим провести прозрачный конкурс на эти должности, найти лучших менеджеров, которые стремятся к позитивным изменениям в своих регионах, имеют стратегии развития и способны привлекать локальные и иностранные инвестиции", - добавил он.



В пресс-службе добавили, что на встрече обсуждались критерии, которым должны соответствовать претенденты - это профессионализм, знание региона, авторитет в местных общин, хорошая репутация, опыт управления системами такого уровня. "Все участники встречи поддержали инициативу Владимира Зеленского, связанную с кадровой политикой, и задекларировали свою готовность к сотрудничеству с командой новоизбранного президента", - добавили в пресс-службе.



ЦИК Украины 30 апреля официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре его поддержали 73,22% избирателей, его оппонента, действующего президента Порошенко - 24,45%.

