Куприй зарегистрировал проекты обращений Рады к президенту по увольнению топ-чиновников

Внефракционный народный депутат Украины Виталий Куприй зарегистрировал в Верховной Раде Украины проекты постановлений об обращении парламента к президенту Украины об освобождении Степана Полторака от исполнения обязанностей министра обороны Украины, Павла Климкина – от исполнения обязанностей министра иностранных дел Украины.



Кроме того, в пятницу депутат зарегистрировал проекты постановлений об обращении парламента к президенту об увольнении Василия Грицака с должности главы Службы безопасности Украины, Юрия Луценко – с должности генерального прокурора, Якова Смолия – с должности главы Национального банка Украины.

