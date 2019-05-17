Владельцам российских паспортов на оккупированном Донбассе могут запретить въезд в ЕС

Профильная комиссия Европейского союза рассмотрит возможность запрета на въезд в ЕС жителям оккупированных территорий Донбасса, которые получили российские паспорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Twitter корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяк.



"Послы ЕС обсудили вопрос о выдаче паспортов России на востоке Украины. 7 стран-членов хотят санкций. Они поручили комиссии изучить возможность запрета на въезд в ЕС гражданам с этими паспортами", - написал журналист.



Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей оккупированного Донбасса.



8 мая правительство Украины решило не признавать выданные на Донбассе российские паспорта.



16 мая Украина в ОБСЕ предупредила об опасности из-за российских паспортов на Донбассе.

