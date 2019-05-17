Дональд Трамп в 2018 году заработал не менее 420 миллионов долларов

Доход президента США Дональда Трампа в 2018 году составил не менее 421 миллиона долларов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на сведения о доходах главы государства, опубликованные Управлением служебной этики в государственных органах США.



В списке активов Трампа 551 позиция. По многим из них в документе не указана точная сумма дохода — только диапазон. В связи с этим оценка дохода президента США от CNBC и CNN отличается от оценки Bloomberg; по расчетам этих изданий, Трамп заработал около 434 миллиона долларов.



Согласно выписке, значительную часть дохода президент США получил от своих объектов недвижимости. В частности, курорт Мар-а-Лаго во Флориде принес ему почти 23 миллиона долларов, отель Trump International в Вашингтоне — почти 41 миллион, гольф-курорт Trump National Doral в Майами — около 76 миллионов, отмечает CBS.



Доход Трампа за 2017 год, по оценке Bloomberg, составил по меньшей мере 452 миллиона долларов.

