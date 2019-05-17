Конец Парубия

Сегодня, 17 мая, в Раде произошел государственный переворот. Точнее, попытка переворота. Еще точнее – у спикера рванул пукан. Вот так корректно писать. В строгом соответствии с Конституцией и договором о соблюдении прав разнообразных меньшинств, которые окрасили себя в те цвета, в которые окрасили. Фракция «Народный фронт», пользующаяся поддержкой одного избирателя в лице Сени Яценюка, систематически насилующего мячик в элитном спортзале, объявила о выходе из коалиции.



Максим Бурбак, ихний лидер, рассказал странную историю об одном мальчике, который пошел в лес, был изнасилован волком и вышел из лесу. То есть из коалиции. Мне просто интересно: а что они там собираются создавать и из кого? Устали лежать в одной позе и собираются сменить? Теперь «НФ» сверху, а «БПП», как всегда, сзади?



Спикер изменившимся лицом торжественно объявил об отсчете тридцатидневного срока, отведенного Конституцией, для создания новой, еще более мощной и гораздо более пронатовской коалиции. Насчет срока он как в воду глядел. Или куда там он смотрит. Он (срок) ему реально светит. Даже справка о врожденном идиотизме не спасет, хотя может смягчить наказание.



Что происходит? Засуетились мелкие мошенники, задрыгали конечностями, стали судорожно искать способ удержаться в креслах, которые из-под них стремительным домкратом выбиваются. Хотят избежать роспуска Рады. Тупо и без изысков. Имитируют переговоры о создании коалиции с одной целью – чтобы дотянуть до середины июня, когда новый президент имеет право распустить эту изрядно всех доставшую богадельню во главе с Парубием. Кстати, после выхода «НФ» из коалиции Андрюша занимает должность спикера-логопеда незаконно. Кто его, б…ть, избрал? Он же представитель «НФ». Где «фронтовики»? Хочется ответить в рифму. И это будет абсолютно точно по смыслу.



Почти три года Парубий прячет мифические списки членов коалиции, которой нет, в своих семейных трусах. Он злостно игнорирует решение Окружного административного суда Киева, который постановил их (списки) вынуть и показать общественности. Не вынул и не показал. Уже одно это тянет на полноценное должностное преступление. А тут еще и попытка переворота

Совершенно очевидно, что они рассчитывают на Конституционный суд, в котором по указанию Порошенко недавно произошел переворот. Сменили председателя, который якобы был лояльно настроен к Зеленскому, и поставили блондинку, якобы сидящую на крючке у спецслужб. Готовились к подобному развитию событий. Оттягивали конец как только можно. Не поможет

Теперь о правовой стороне вопроса. Лучше Елены Лукаш, на мой взгляд, никто в этой теме не шарит. По ее словам, уже девять лет в регламенте работы ВР нет ни порядка создания коалиции, ни ритуала ее роспуска. Парубий блестяще подтвердил, что не понимает элементарных вещей. Со справкой, без справки, не важно. Дальше: сама так называемая коалиция прекратила свое существование еще в 2016 году, когда ее торопливо покинули «Батькивщина» и «Самопомочь». Насчет Ляшко врать не буду. Не помню. Кстати, кто это?Почти три года Парубий прячет мифические списки членов коалиции, которой нет, в своих семейных трусах. Он злостно игнорирует решение Окружного административного суда Киева, который постановил их (списки) вынуть и показать общественности. Не вынул и не показал. Уже одно это тянет на полноценное должностное преступление. А тут еще и попытка переворота. Они настолько тупые, что даже не понимают, какими идиотами выглядят в сложившейся ситуации. Вся суммарная поддержка Рады сводится к цифре 25 процентов. Из этой цифры надо вычесть 15 процентов админресурса, и девять – как следствие доминирующего тренда «на х… таких депутатов».Безусловно, Окружной административный суд заинтересуется самодеятельностью спикера с пылающим пуканом. Уже есть прецедент, когда Андрюше решением суда запретили давать слово для выступлений постоянному представителю президента Порошенко в Раде Ирине Луценко. Почему бы ему не запретить заниматься самодеятельностью в виде попытки путча с целью незаконного удержания не легитимной власти?Как можно выйти из коалиции, которой не существует уже почти три года? Тут еще возникает вопрос о законности решений Рады, которые приняты после 2016 года. «Заговорщики» попали в интересную ситуацию.Совершенно очевидно, что они рассчитывают на Конституционный суд, в котором по указанию Порошенко недавно произошел переворот. Сменили председателя, который якобы был лояльно настроен к Зеленскому, и поставили блондинку, якобы сидящую на крючке у спецслужб. Готовились к подобному развитию событий. Оттягивали конец как только можно. Не поможет. Просто они еще больше усложнили свое и без того безнадежное положение. Не знаю, как это можно сделать, но им удалось. Одно наслаждение наблюдать за этими судорогами. Когда кукан цепляет за политические жабры, а они так трепыхаются, орут и пытаются сорваться с крючка. Юристы Игоря Валерьевича решают подобные проблемы на раз. Тут вообще никаких вопросов нет. Было бы желание. А оно есть, раз так засуетились. Своими идиотскими действиями «фронтовики» лишь ускоряют процесс досрочного окончания пребывания возле кормушки. Все же понимают, в чем суть коалиционного фарса. Циничность и подлость бывшей власти становится достоянием широких масс. «Дяденька, не бейте нас по коалиционным яичкам, мы сейчас их разложим по новым корзинкам».«Путч» Парубия оказался на диво идиотским. «Парламент воюющей страны», истерически подвывая, пытается избежать роспуска. Какие, однако, матерые защитники нации там собрались! Готовы на все. Просто поражаюсь, почему никто не вспомнил о вторжении Путина?! Ведь только Парубий и Порошенко могут сдержать российские танки под Черниговом. Глядя на «консолидированную позицию Рады», Кремль постоянно пребывает в шоке. Как мог Андрей в такой сложный для нации час распустить коалицию «За европейскую Украину»? Уже одно это – чистейшей воды зрада.