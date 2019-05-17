Киев намерен отказаться от хлорирования воды

Киев готовится внедрять новейшие и эффективные методики обеззараживания воды.



Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.



"Каждый день жители Киева, мы с вами, используем около 700 миллионов литров воды. До того, как попасть в наши краны, вода проходит чрезвычайно сложные и многоэтапные процессы очистки. Вода из трех источников - Днепра, Десны и артезианских скважин - поднимается на Днепровскую и Деснянскую станции, где проходит ее обработка. На водопроводных станциях "Киевводоканал" для обеззараживания воды применяется - хлор-аммиачный метод. Хлорное хозяйство внедрялось для обеззараживания на киевских станциях еще в середине прошлого века. На тот период это была оптимальная методика. Но в нынешних условиях, через десятки лет, когда существуют более прогрессивные методики, эксплуатация хлорного хозяйства не только нецелесообразна, а прежде всего - опасная, его системы морально и технически устарели. Например, после активного строительства жилых массивов, хлорное хозяйство Деснянской водопроводной станции оказалось среди жилых массивов", - сообщил Пантелеев.



Он отметил, что уже сейчас "Киевводоканал" провел тестирование новой методики - диоксида хлора на Днепровской станции. Тестирования прошли успешно и сегодня есть перспектива внедрения более эффективной технологии по сравнению с хлором.

