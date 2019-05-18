«Правила выживания»: как выбрать сельдь?

В воскресенье, 19 мая, в 20:30 на «Интере» – новый спецвыпуск ток-шоу «Правила выживания». В этой программе зрители узнают, на что обращать внимание при выборе селедки – самой популярной рыбы среди украинцев.

Нарезанная кусочками, приправленная маринадом из масла и уксуса, заправленная свежими травами и луком, да всё это вместе со свежим бородинским хлебом… Разве кто-то откажется от сельди? Трудно представить без нее и ежедневный, и праздничный стол. Ее едят во всем мире. Рецептов соления, копчения, маринования сельди – множество. А если приложить немного усилий и фантазии, сельдь может превратиться в изысканный деликатес. Но только при условии, что рыба качественная, свежая и ее правильно солили и хранили. Иначе возможны большие неприятности. Киевлянка Валентина Мироненко из собственного опыта знает, что такое отравление рыбой. Женщина пришла в студию ток-шоу «Правила выживания», чтобы предупредить об опасностях, которые скрывает сельдь, купленная на стихийных рынках.

Как появляется на рынках и в магазинах испорченная рыба? Сколько дней, недель и месяцев она едет к нашему столу? И как отличить хорошую сельдь от той, которая может навредить здоровью?

«Покупая рыбу, нужно обращать внимание на ее внешний вид и условия реализации, в частности, температура хранения сельди должна быть не ниже минус 5 градусов, – рассказывает эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Елена Сидоренко. – Главный индикатор качества сельди – жабры. Они должны быть упругими, темно-красного цвета. Если жабры коричневого цвета, то, скорее всего, срок ее хранения истек. Также нужно обращать внимание на запах жабр. Он не должен быть горьковатым. Это означает, что рыба перележала или хранилась неправильно. Хорошая сельдь — чистая, не мятая, кожица неповрежденная, а ее мясо – упругое. Если мясо рыбы расползается при нажатии, выбрасывайте без сожаления».

В чем разница между соленой, слабосоленой и пряного посола рыбой? Какую сельдь лучше всего выбрать : отечественную или импортную? Как избежать паразитов в соленой рыбе? И почему тухлая сельдь сюрстремминг – национальное шведское блюдо – считается деликатесом во всем мире? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Правил выживания»: соведущая и автор сюжетов программы Вера Борсук; исполнительный директор общественной организации «Союз потребителей Украины» Максим Несмиянов; эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Елена Сидоренко; эксперт рыбной отрасли Яна Бабенко; врач-диетолог Ольга Безуглая; старший государственный инспектор по охране окружающей среды Василий Коротецкий; адвокат Денис Цыпин. Звездный гость ток-шоу «Правила выживания» – певица Марина Одольская.

«У нас большая семья, четверо детей, и все, что касается безопасности продуктов, меня, как хранительницу домашнего очага, очень интересует, – признается Марина Одольская. – Раньше никогда не покупала слабосоленую сельдь из бочек, только пресервы. Родственница работала в ветеринарно-контрольной службе и предостерегала всех вокруг от покупки такой рыбы на рынке. Но после программы «Правила выживания» многие мифы были развенчаны. Я поняла, что при правильном подходе всегда можно выбрать качественный продукт. Оказывается, рыбу лучше покупать целостной, а не разделанной, потому что так она сохраняет больше полезных свойств. После программы захотелось пойти в магазин и купить вкусную селедку, которой не страшно накормить семью. Спасибо программе «Правила выживания» за грамотные советы, которые помогут выбрать качественные продукты, избежать отравлений и обеспечить отличное настроение и хороший аппетит. С удовольствием буду смотреть и участвовать в ток-шоу».

Смотрите спецвыпуск ток-шоу «Правила выживания», посвященный сельди, в это воскресенье, 19 мая, в 20:30 на телеканале «Интер».

Не пропустите новые выпуски ток-шоу «Правила выживания» – со вторника по пятницу в 14:45 и по воскресеньям в 20:30 на телеканале «Интер». Кроме того, все выпуски ток-шоу «Правила выживания» смотрите на YouTube-канале проекта.

Ток-шоу «Правила выживания» – единственная в стране реальная «Книга жалоб и предложений», куда со своим вопросом или проблемой может обратиться любой человек. Если вы или ваши близкие столкнулись с некачественными товарами или услугами, пишите на сайте проекта https://pravyla.inter.ua/

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