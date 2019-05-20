Ляшко предложил Зеленскому провести референдум о сокращении числа депутатов

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко предложил избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому провести референдум о сокращении численности депутатов в Верховной раде.



"Я предлагаю Владимиру Зеленскому воспользоваться нашим предложением и вместе с парламентскими выборами в октябре провести референдум о сокращении численности депутатов до 250 (сейчас 450 – ред.)", - отметил Ляшко в эфире телеканала "112 Украина".



По его словам, недавно похожие референдумы состоялись в Литве и Молдавии.

"Я хочу, чтобы депутатов в Верховной раде вокруг меня было меньше. Поэтому в своей предвыборной кампании я предлагал в октябре 2019 года вместе с парламентскими выборами провести референдум и избрать 250 депутатов", - добавил лидер Радикальной партии.



Очередные выборы в Верховную раду пройдут на Украине в октябре 2019 года. Ранее Зеленский не исключил, что инициирует роспуск Рады после того, как станет главой государства. Спикер Рады Андрей Парубий заверил, что оснований для роспуска парламента на сегодняшний день не существует, и напомнил, что досрочно прекратить полномочия Рады нельзя за полгода до парламентских выборов, то есть после 27 мая.

