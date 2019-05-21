Ястремская победила Парментье на старте турнира WTA в Страсбурге

Украинская теннисистка Даяна Ястремская успешно стартовала в одиночном разряде турнира WTA серии International в Страсбурге (Франция).



Поединок Даяна Ястремская (Украина, 6) - Полин Парментье (Франция) первого круга турнира Internationaux de Strasbourg (WTA International) закончился со счетом 6:2, 6:4. Об этом сообщает БТУ.



Во втором раунде соревнований Даяна Ястремская встретится с австралийкой Самантой Стосур (WTA 94). В этом году на Мейджоре в Мельбурне украинка праздновала победу в их первом очном поединке.



Грунтовый турнир Женской теннисной ассоциации в Страсбурге с призовым фондом 250 тыс. долларов продлится до 25 мая.

