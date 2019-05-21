Клиенты адвоката Трампа написали на Коломойского заявление - СМИ

Граждане США Игорь Фруман и Лев Парнас, которые являются клиентами личного адвоката американского президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, написали заявление в правоохранительные органы Украины на бизнесмена Игоря Коломойского после его интервью программе "Схемы: коррупция в деталях", в котором тот назвал их "аферистами" и пообещал "вывести на свет божий".



Об этом пишет Радио Свобода, чьим совместным с телеканалом "UA: Первый" проектом является вышеуказанная программа.



По данным издания, в заявлении Фрумана и Парнаса говорится: "В связи с угрозами Игоря Коломойского мы вынуждены ради своей безопасности выехать из Украины к своему месту жительства в США, не закончив своих личных дел в Украине. Таким образом, Игорем Коломойским совершено преступление против жизни, а именно: подготовка к убийству". Заявление отправлено на имя генерального прокурора Украины Юрия Луценко, министра внутренних дел Арсена Авакова и директора Государственного бюро расследований Романа Трубы. Поступление этих заявлений в ведомствах подтвердили.



В комментарии "Радио Свобода" Парнас заявил: "Это все ложь, что мы какие-то аферисты... Почему он нам предъявил такие угрозы, такие опасные заявления, я не могу объяснить, мы сами в шоке. Мы боимся за нашу жизнь. Поэтому мы и написали заявления".



Ранее в первом блиц-интервью "Схемам" после возвращения в Украину Коломойский заявил: "В Украине действуют два афериста, которые находятся под расследованием США. Один, кажется, Лев Парнас, а другой Игорь Фруман. И они ходят здесь по Украине, собирают с людей деньги, рассказывают, что они близки с господином Джулиани, и они решат с господином Луценко любой вопрос. Господин Луценко об этом даже не знает. И, я думаю, господин Джулиани тоже об этом не знает… В ближайшем будущем, поверьте мне, мы этих двух "субчиков" выведем на свет божий… Они приезжали ко мне в Израиль и рассказывали, как мне надо с Зеленским общаться. Я сказал - я не имею отношения к Зеленскому. После этого они исчезли - и тут начались все эти провокации по Джулиани". Таким образом, пишет издание, он отреагировал на слова Джулиани о том, что для выполнения предвыборных обещаний Зеленскому надо избавиться от людей "из прошлого".



После выхода интервью Коломойского Джулиани обвинил бизнесмена в клевете на двух граждан США и заявил, что посоветовал своим клиентам cудиться. "Американский аналитик описывает Коломойского как "супер-опасного". Известный олигарх вернулся из длительного изгнания и сразу начал угрожать и клеветать на двух американцев", - написал он в Twitter.



Парнас добавил, что заявление о возможном преступлении со стороны Коломойского также будет представлено в американские правоохранительные органы.



По данным "Радио Свобода", Парнас и Фруман - бизнесмены, причастные к благотворительной организации American Friends of Anatevka. Анатевка - построенный на средства еврейской общины населенный пункт в Киевской области для еврейских переселенцев с востока Украины. Парнас и Фруман также ранее рассказывали, что делали пожертвования в фонд избирательной кампании Трампа.

