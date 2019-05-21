«Правила выживания»: как выбирать макароны?

Во вторник, 21 мая, в 14:45 смотрите на «Интере» новый выпуск ток-шоу «Правила выживания». В этой программе речь пойдет о критериях качества макарон и о том, на что стоит обратить внимание при выборе полезного для здоровья продукта.

В Италии насчитывается около шестисот видов макарон, все называются одним словом – «паста». Итальянцы едят их на завтрак, обед и ужин. Этот универсальный продукт – один из самых популярных и в нашей стране. Но в Европе макароны делают исключительно из твердых сортов пшеницы, тогда как украинские производители чаще всего используют мягкие сорта. В результате на прилавках наших магазинов появляется продукция, которая лишена каких-либо полезных свойств. Из чего делают макароны в Украине? Какая мука может входить в состав? Как отличить настоящую пасту от подделки?

«Настоящие макароны состоят только из двух ингредиентов – воды и муки, от качества этих составляющих и будет зависеть вкус пасты, ее польза или вред, – объясняет эксперт по качеству продуктов питания Дмитрий Антюшко. – Самые полезные для нашего организма – макароны из твердых сортов пшеницы. Они содержат все необходимые витамины и минералы. А благодаря сложной структуре углеводов и отсутствию жира полностью усваиваются организмом, поэтому от них не толстеют. Чтобы купить качественный товар, обращайте внимание на маркировку: ищите знак «Класс А» или «Пшеница твердых сортов». Если предпочитаете макароны из мягких сортов пшеницы, выбирайте те, которые изготовлены из муки высшего сорта».

По словам эксперта, практически все макароны украинского производства, изготовленные из твердых сортов пшеницы, – подделка. Мука класса А там есть, но в малых количествах, ее перемешивают с дешевой. Почему в Украине не хватает сырья для производства качественных изделий? Как правильно хранить пасту и сказываются ли условия хранения на качестве продукта? Сколько нужно варить макароны? Из чего делают безглютеновые макаронные изделия? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Правил выживания»: соведущая и автор сюжетов программы Вера Борсук; исполнительный директор общественной организации «Союз потребителей Украины» Максим Несмиянов; эксперт по качеству продуктов питания Дмитрий Антюшко; производитель макаронных изделий ручной работы Максим Шерстюк; шеф итальянского ресторана Алексей Миллер; диетолог Людмила Гончарова; агроном Николай Малиенко; юрист Руслана Музычко. В студии ток-шоу «Правила выживания» своим опытом поделятся звездные эксперты выпуска – итальянский певец Альфонсо Оливер и украинская певица Лавика.

«Я люблю все, что быстро готовится, в том числе и макароны, но долго не могла понять, какие покупать, чтобы они не разваривались и не слипались, – признается Лавика. – У итальянцев есть чему поучиться! В программе «Правила выживания» узнала много нового, например, как выбрать настоящую пасту. Оказывается, спагетти из мягких сортов пшеницы легко ломаются, а макароны из твердых сортов можно согнуть в дугу. А еще – открыла для себя разноцветные макароны с добавлением морковного и свекольного соков, шпината, пигмента каракатицы. Желтые, розовые, фиолетовые, черные – вот это класс! Такое блюдо точно поднимет настроение. С радостью буду применять эти полезные знания».

Смотрите спецвыпуск ток-шоу «Правила выживания», посвященный макаронам, во вторник, 21 мая, в 14:45 на телеканале «Интер».

Также на этой неделе зрители «Интера» увидят следующие выпуски уникального ток-шоу «Правила выживания»:

В среду, 22 мая, в 14:45 – программа, посвященная ранним овощам.

Огурцы, томаты и редис – основа салата «Весенний». Диетологи называют его настоящей витаминной бомбой, а еще в нем много клетчатки. Казалось бы, организм должен поблагодарить за подобную диету. Но именно таким салатом и именно весной можно отравиться. Ранние овощи – это не только источник витаминов, но и хранилище избытка нитратов и нитритов, которые могут стать причиной многих болезней – от отравления до рака. На что надо обращать внимание, выбирая ингредиенты для весеннего салата? Как можно определить, не превышена ли концентрация нитратов в овощах? И что делать, если вы уже купили огурцы или помидоры с нитратами: можно ли уменьшить их концентрацию? На эти и многие другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты программы. Звездный гость выпуска – певец Лери Винн.

В четверг, 23 мая, в 14:45 на «Интере» – выпуск о селедке (повтор программы от 19 мая).

Селедка – самая популярная рыба среди украинцев. Сегодня за любимой рыбой далеко ехать не надо, достаточно дойти до ближайшего магазина. Но как разглядеть на прилавке качественную селедку и избежать паразитов в соленой рыбе? Почему неразделанная сельдь более безопасна, чем разделанная? Какую рыбу лучше всего выбирать: слабосоленую или соленую? Об этом рассказывают ведущие и эксперты ток-шоу «Правила выживания». Звездной гостьей выпуска стала певица Марина Одольская.

В пятницу, 24 мая, в 14:45 на «Интере» – программа о клубнике.

Клубника – царица всех ягод. Ее обожают и взрослые, и дети. Однако ранняя ягода может быть опасной для здоровья. Когда можно есть первую клубнику и как правильно выбирать ягоду? Каким способом отличить «химическую» от натуральной? Правда ли, что размер клубники может свидетельствовать о содержании нитратов? И как лучше ее употреблять: как отдельное блюдо или вместе с другими продуктами? Звездный эксперт программы – ведущая Светлана Вольнова.

В воскресенье, 26 мая, в 20:30 в эфире «Интера» выйдет спецвыпуск «Правил выживания», посвященный салу.

Сало давно стало визитной карточкой Украины, без него невозможно представить нашу национальную кухню. Его запекают, солят, коптят, жарят и добавляют в различные блюда. Это не только вкусный, но и полезный продукт. Диетологи утверждают, что от сала больше пользы, чем от мяса, да и усваивается оно легче. Как выбрать самое качественное сало, чтобы порадовать себя и гостей любимой закуской? Можно ли есть много сала и при этом худеть? Как приготовить десерты из сала? И что входит в состав искусственного сала? Ответы – в ток-шоу «Правила выживания». Звездный эксперт программы – украинский атлет и телеведущий Сергей Конюшок.

Все выпуски ток-шоу «Правила выживания» смотрите на YouTube-канале проекта.

Ток-шоу «Правила выживания» – единственная в стране реальная «Книга жалоб и предложений», куда со своим вопросом или проблемой может обратиться любой человек. Если вы или ваши близкие столкнулись с некачественными товарами или услугами, пишите на сайте проекта https://pravyla.inter.ua/ или звоните на горячую линию: 067 879 55 91.