Климпуш-Цинцадзе не разделяет решение Гройсмана об отставке

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе не разделяет эмоционального решения премьера Владимира Гройсмана об отставке и считает необходимой преемственность политики относительно ЕС и НАТО. Об этом она сообщила в Facebook.



"Вчерашний день начал новый отсчет политического процесса. Эмоциональное решение Премьер-министра подавать в отставку не разделяю. Если движемся в Европу, то все же должна быть цивилизованная передача власти, а соответственно - передача наработок и политик. Именно так и написано в нашем законодательстве", - написала Климпуш-Цинцадзе.



Она отметила, что хочет обеспечить преемственность и последовательность европейской и евроатлантической политики новой Украины.



"Как по мне, это важно в переходный период, да еще и в стране, которая воюет за свою независимость и территориальную целостность. А потому - продолжаем активно работать", - акцентировала вице-премьер.



Как сообщал Укринформ, 20 мая новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский принес присягу на верность Украине и приступил к исполнению обязанностей главы государства. В своей речи он призвал чиновников написать заявления об отставке и объявил о намерении распустить парламент.



Ближе к вечеру Премьер-министр Украины Владимир Гройсман все же написал заявление об отставке.



Кроме того, утром председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак и министр обороны Степан Полторак написали аналогичные заявления, а в минувшую пятницу в отставку подали министр иностранных дел Павел Климкин и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

