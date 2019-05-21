В сеть слили данные 49 миллионов Instagram-звезд

Специалисты по безопасности нашли в открытом доступе большую базу данных, содержащую контактные и другие данные минимум 49 миллионов лидеров мнений и знаменитостей с Instagram.



Об этом сообщает TechCrunch.



"База данных находилась на Amazon Web Services и была доступна без пароля любому пользователю. На момент обнаружения в ней было более 49 млн записей, но их число каждый час увеличивалось", - говорится в сообщении.



Каждая запись содержала публичные контактные данные с аккаунтов Instagram-пользователей, включая их биографию, фото профиля, количество подписчиков, информацию о верификации аккаунта, их место жительства, а также частную контактную информацию, включая почту и номер телефона.



Издание отследило базу данных до индийской маркетинговой фирмы Chtrbox, занимающейся организацией спонсорских контрактов для таких пользователей.



База использовалась для расчета того, сколько стоит платить каждому из пользователей, учитывая количество лайков, шеров, фолловеров и т.д. Однако несколько контактов с базы, которых издание проверило, сообщили, что никогда не вели дел с Chtrbox. Вскоре после этого фирма убрала базу из общего доступа.



Основатель и исполнительный директор компании не прокомментировал информацию.

