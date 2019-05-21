«Манчестер Юнайтед» приготовил рекордную сумму за преемника Роналду

Английский «Манчестер Юнайтед» нацелился на приобретение португальского хавбека «Бенфики» Жоау Фелиша. Об этом сообщает Daily Mail.



Руководство «красных дьяволов» готово потратить на 19-летнего игрока 120 миллионов евро. Если сделка состоится, этот трансфер станет самым крупным в истории клуба. Пока наиболее дорогостоящим приобретением является французский полузащитник Поль Погба. Он обошелся манкунианцам в 105 миллионов евро.



7 мая сообщалось, что в услугах португальца заинтересован «Манчестер Сити». Transfermarkt оценивает стоимость Фелиша в 35 миллионов евро.



Также Фелиша желает видеть партнером по команде его соотечественник — форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. Португалец высоко ценит возможности молодого хавбека, считая его своим преемником.



В завершившемся сезоне-2018/2019 Фелиш провел 26 матчей в чемпионате Португалии. На его счету 15 забитых мячей и семь результативных передач.

