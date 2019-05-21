ГБР завело дело на Порошенко

Государственное бюро расследований начало производство против высших должностных лиц государства по статьям о государственной измене и превышении судебных полномочий. Соответствующая информация размещена на сайте ГББ во вторник, 21 мая.



"Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований 21.05.2019 по заявлению Портнова А.В. внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном совершении должностными лицами, которые занимают особо ответственное положение в органах государственной власти Украины, уголовных преступлений, предусмотренных ст. 109 УК (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 111 УК (государственная измена) и 426-1 УК (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий)", - говорится в сообщении.



Речь идет о событиях 25 ноября 2018, связанных с осуществлением перехода корабельной группой ВМС ВС Украины из Черного в Азовское моря в районе Керченского пролива.



Заявление в ГБР накануне подал Андрей Портнов, экс-заместитель главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича. Об этом он сам сообщил на своем канале в Telegram. В своем заявлении Портнов обвинил Порошенко в ряде преступлений, касающихся событий 25 ноября 2018 года.

